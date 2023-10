ONU * IL CAIRO – VERTICE PACE: SEGRETARIO GENERALE GUTERRES, « SIAMO NEL CUORE DI UNA REGIONE AD UN PASSO DAL PRECIPIZIO »

22.15 - sabato 21 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Vostra Eccellenza il Presidente el-Sisi, Vostre Maestà, Vostre Altezze, Eccellenze,

Ci incontriamo nel cuore di una regione che sta soffrendo e che è a un passo dal precipizio. Una regione in cui è impossibile non essere scossi nel profondo da immagini di sofferenza che straziano il cuore e l’anima.

Ieri mi sono recato al valico di frontiera di Rafah. Lì ho assistito a un paradosso: una catastrofe umanitaria in tempo reale.

Da un lato, ho visto centinaia di camion brulicanti di cibo e altri generi di prima necessità. Dall’altro lato, sappiamo che appena oltre il confine ci sono due milioni di persone senza acqua, cibo, carburante, elettricità e medicine.

Bambini, madri, anziani, malati. Camion pieni da una parte, stomaci vuoti dall’altra. Quei camion devono spostarsi il più rapidamente possibile in modo massiccio, sostenuto e sicuro dall’Egitto a Gaza. Un convoglio di 20 camion della Mezzaluna Rossa egiziana si sta muovendo oggi.

Voglio esprimere la mia profonda gratitudine all’Egitto a questo proposito. Ma la popolazione di Gaza ha bisogno di un impegno per molto, molto più tempo – una consegna continua di aiuti a Gaza nella misura necessaria. Stiamo lavorando senza sosta con tutte le parti interessate affinché ciò avvenga.

Eccellenze. Siamo chiari. Le rimostranze del popolo palestinese sono legittime. Non possiamo e non dobbiamo ignorare il contesto più ampio di questi tragici eventi: il conflitto di lunga data, e 56 anni di occupazione senza fine in vista. Ma nulla può giustificare il riprovevole attacco di Hamas che ha terrorizzato i civili israeliani. E questi attacchi ripugnanti non potranno mai giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese.

Il diritto umanitario internazionale – comprese le Convenzioni di Ginevra – deve essere rispettato. Ciò include la protezione dei civili e non l’attacco agli ospedali, alle scuole e alle sedi delle Nazioni Unite che attualmente ospitano mezzo milione di persone.

Eccellenze, i nostri obiettivi a breve termine devono essere chiari: Aiuti umanitari immediati, illimitati e sostenuti per i civili assediati a Gaza. Rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. E sforzi immediati per prevenire il diffondersi della violenza che sta aumentando il rischio di escalation. Per far progredire tutti questi sforzi, faccio appello a un cessate il fuoco umanitario ora.

Eccellenze, i nostri sforzi collettivi e le nostre risorse non sono mai stati così necessari. Mentre ci concentriamo sulla fine dello spargimento di sangue, non possiamo perdere di vista l’unica base realistica per una vera pace e stabilità: la soluzione dei due Stati. Gli israeliani devono vedere concretizzate le loro legittime esigenze di sicurezza e i palestinesi devono vedere realizzate le loro legittime aspirazioni a uno Stato indipendente, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi precedenti.

È giunto il momento di agire. Azione per porre fine a questo incubo spaventoso. Azione per costruire un futuro degno dei sogni dei bambini della Palestina, di Israele, della regione e del nostro mondo.

Grazie.

*

António Guterres

Segretario generale delle Nazioni Unite