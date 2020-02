TROFEO BEPPE VIOLA * TORNEO CALCIO UNDER 17: « DAL 12 AL 17 MARZO UNA SETTIMANA DI SFIDE APPASSIONATI » (IL CALENDARIO DELLE PARTITE)

Dal 12 al 17 marzo è in programma la 49ª edizione del Trofeo Beppe Viola, torneo internazionale Under 17. In una settimana di sfide, appassionati e addetti ai lavori hanno la possibilità di verificare dal vivo, lo stato e le tendenze di un mondo in rapida evoluzione come quello del calcio giovanile.

E il valore, non solo tecnico, dell’appuntamento è testimoniato dal fatto che questo è l’unico torneo per il quale la Federcalcio sospende i campionati nazionali di categoria. Dal Torneo Beppe Viola sono passati molti, se non tutti i più bei nomi del calcio italiano: da Cannavaro a Marchisio, da Albertini a De Rossi, da Immobile a Nesta, Lahm, Schweinsteiger fino a Francesco Totti, solo per citarne alcuni. Ecco il calendario delle partite*:

1a Giornata giovedì 12 marzo 2020

Girone A

• Atalanta Bergamasca Calcio – Benevento Calcio – ore 11:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 – Arco

• Parma Calcio 1913 – F.C. Südtirol – ore 15:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 – Arco

Girone B

• Brøndby IF – A.S. Roma – ore 11:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

• Hellas Verona F.C. – Rappresentativa LND U17 – ore 15:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

Girone C

• Torino F.C. – S.S.C. Napoli – ore 11:00 campo Romarzollo – via Fossa,14 – Arco

• Brescia F.C. – Rappresentativa Trentino U17 – ore 15:00 campo Romarzollo – via Fossa,14 – Arco

Girone D

• S.P.A.L. – A.C. Milan – ore 11:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

• F.K. Partizan – U.S.D. Arco1895 – ore 15:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

2a Giornata venerdì 13 marzo 2020

Girone A

• Parma Calcio 1913 – Benevento Calcio – ore 11:00 campo Romarzollo – via Fossa,14 -Arco

• Atalanta Bergamasca Calcio – F.C. Südtirol – ore 15:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

Girone B

• A.S. Roma – Rappresentativa LND U17 – ore 11:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 -Arco

• Brøndby IF – Hellas Verona F.C. – ore 15:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

Girone C

• S.S.C. Napoli – Rappresentativa Trentino U17 – ore 11:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

• Brescia F.C. – Torino F.C. – ore 15:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 Arco

Girone D

• S.P.A.L. – U.S.D. Arco1895 – ore 11:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

• A.C. Milan – F.K. Partizan – ore 15:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 Arco

3a Giornata sabato 14 marzo 2020

Girone A

• Benevento Calcio – F.C. Südtirol – ore 11:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 Arco

• Atalanta Bergamasca Calcio – Parma Calcio 1913 – ore 15:00 campo Bolognano – via Gambor, 14 – Arco

Girone B

• Brøndby IF – Rappresentativa LND U17 – ore 11:00 campo Romarzollo – via Fossa,14 – Arco

• A.S. Roma – Hellas Verona F.C. – ore 15:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

Girone C

• Torino F.C. – Rappresentativa Trentino U17 – ore 11:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

• Brescia F.C. – S.S.C. Napoli – ore 15:00 campo Romarzollo – via Fossa,14 – Arco

Girone D

• F.K. Partizan – S.P.A.L. – ore 11:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

• U.S.D. Arco1895 – A.C. Milan – ore 15:00 campo Varone via Marone, 45 – Riva del Garda

SEMIFINALI domenica 15 marzo 2020

1a semifinale vincente girone A – vincente girone C – ore 14:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

2a semifinale vincente girone B – vincente girone D – ore 16:00 campo 2 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

FINALE martedì 17 marzo 2020 ore 15:30 campo 1 Centro Sportivo via Pomerio, 7 – Arco

*(eventuali aggiornamenti e modifiche saranno comunicate tempestivamente dal comitato organizzatore).

Trofeo Beppe Viola – U.S.D. ARCO 1895 – Via Pomerio, 7

38062 – Arco (TN) – Tel. 0464 516181 – Fax 0464 518390

www.beppeviola-arco.it usarco@arcocalcio.it