pat * Cinema in cortile: « Giovedì 8 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi il film “Il testimone invisibile” »

Cinema in cortile: “Il testimone invisibile”. Giovedì 8 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi.

Torna “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Giovedì 8 agosto è in programma “Il testimone invisibile”: la pellicola con Miriam Leone e Riccardo Scamarcio è stata girata in parte sul territorio provinciale – fra Levico Terme, Bedollo e Frassilongo – con il sostegno di Trentino Film Commission. Remake del noir spagnolo “Contratiempo” scritto e diretto da Oriol Paulo, “Il testimone invisibile” è stato adattato per il grande schermo italiano dal regista Stefano Mordini insieme a Massimiliano Catoni e vede nel cast anche Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato. Il film ha aderito al disciplinare T-Green Film, con il quale si chiede alle produzioni, durante il soggiorno in Trentino, di fare scelte sostenibili.

Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione è in programma alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; la vendita dei biglietti inizia alle 20.

Sinossi:

Adriano Doria, giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita dell’amante. Accusato di omicidio, si dichiara innocente e si affida alla penalista Virginia Ferrara, famosa per non aver mai perso una causa. L’emergere di un testimone chiave e il suo imminente interrogatorio, costringono Adriano e l’avvocato a preparare in sole tre ore la strategia di difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Un cast d’eccellenza veste i panni dei protagonisti in un thriller ricco di colpi di scena girato in parte in Trentino.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.