PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MORTE SASSOLI: FUGATTI, « CIÒ CHE LO LEGAVA ALLA NOSTRA TERRA DI AUTONOMIA ERA UN’AMICIZIA NEL NOME DI ANTONIO MEGALIZZI »

9:51 - 11/01/2022

Addio al presidente Sassoli, Fugatti: “Con il Trentino un’amicizia nel nome di Antonio Megalizzi”. La scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli è motivo di grande tristezza e commozione. Anche in Trentino. “Ciò che lo legava alla nostra terra di Autonomia era un’amicizia nel nome di Antonio Megalizzi“.

Gli siamo grati per la vicinanza che ha dimostrato in maniera fattiva negli anni in cui ha operato dallo scranno più alto di questa istituzione” sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che in più occasioni pubbliche ha incontrato il presidente Sassoli per celebrare la figura del giovane giornalista vittima dell’attentato di Strasburgo nel dicembre 2018.

Lo scorso luglio, Sassoli era intervenuto a Trento per partecipare al conferimento della laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies a Megalizzi, mentre nel febbraio 2020 aveva preso parte all’inaugurazione della Fondazione che porta il nome del cronista trentino. “Di fronte all’intolleranza, all’odio e alle minacce terroristiche, alle ingerenze straniere, alle sfide nuove che ci presenta il mondo globale, Antonio ci avrebbe ricordato che l’Europa è il nostro destino, o come amava ripetere ‘la vera chiave del nostro futuro’” aveva ricordato il presidente Sassoli davanti ai familiari di Megalizzi.