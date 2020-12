LAV TRENTO * FUGA CAGNOLINA MILLY: « CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI, QUALSIASI INFORMAZIONE PUÒ ESSERE PREZIOSA »

Non c’è ancora il lieto fine nella fuga della cagnolina Milly. Di lei si sono perse le tracce il 16 dicembre quando il suo proprietario è stato investito sulle strisce pedonali in località Villazzano, di fronte alla Trattoria Bar Ba-racca. Nel momento dell’incidente la cagnetta Milly, spaventata e diso-rientata, è fuggita portandosi dietro il guinzaglio, ben allacciato alla sua pettorina nera K9. Da allora un solo avvistamento, venerdì 18, da parte di un ferroviere, lungo i binari della tratta della Valsugana all’incirca all’al-tezza della stazione di Povo-Mesiano.

Malgrado nessun avvistamento, i volontari non hanno perso le speranze, coordinati dall’instancabile Michela Lizziero. Alle ricerche si sono unite prontamente la LAV e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, oltre che Gianluca Forgione con il suo cane Pongo.

L’assenza di ulteriori segnalazioni, non sta scoraggiando chi è sulle sue tracce. ” In effetti, se Milly si sposta in fascia serale e notturna la possibili-tà di essere avvistata in questo periodo di restrizioni alla mobilità sono molto basse” afferma la LAV. “Non possiamo purtroppo sapere come Mil-ly sta affrontando questa sfida difficile, se sia rimasta in zona o se si spo-sti continuamente. La collaborazione però dei residenti può essere risolu-tiva. Se notassero qualcosa o avessero delle informazioni, è importante che chiamino subito i proprietari al 3489133691 (Giordano), 3331045294 (Gianpaolo) oppure la stessa LAV al 3311507169.

Le ricerche proseguono instancabili con passeggiate da parte dei volon-tari e con l’ausilio di foto-trappole nei punti considerati strategici. Speran-do finalmente in una positiva svolta.