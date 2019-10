PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * KOMPATSCHER A ROMA CON I MINISTRI BOCCIA E DE MICHELI: « CONCESSIONE A22 E AUTONOMIA I TEMI CHE VERRANNO AFFRONTATI »

Kompatscher domani a Roma: autonomia e A22. Domani Kompatscher a Roma per incontrare i ministri Boccia e De Micheli, la prossima settimana trasferta a Bruxelles per il Comitato delle Regioni della UE.

Doppio appuntamento istituzionale nei prossimi giorni per il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Domani (mercoledì 2 ottobre) il Landeshauptmann sarà a Roma per incontrare nel corso del pomeriggio il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, e la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

Autonomia e concessione A22

Con il ministro Boccia, verranno affrontati alcuni passaggi del rapporto tra Stato e Provincia, in maniera particolare per quanto riguarda le tematiche di maggiore attualità per l’autonomia dell’Alto Adige. Tra i vari argomenti sul tavolo, Kompatscher cita “la nomina dei rappresentanti governativi all’interno della Commissione dei 6 e dei 12, che ci auguriamo arrivi il prima possibile”. Con la ministra De Micheli (all’incontro sarà presente anche il governatore trentino Maurizio Fugatti), invece, il tema sarà la concessione autostradale per A22. “L’obiettivo – ha spiegato il presidente altoatesino – è arrivare ad un cronoprogramma condiviso per chiudere in maniera definitiva la questione”.

Comitato delle Regioni a Bruxelles

Martedì e mercoledì della prossima settimana (8 e 9 ottobre), invece, Arno Kompatscher sarà a Bruxelles per partecipare al Comitato delle Regioni che tratterà temi legati alle politiche alimentari sostenibili e alla protezione civile nell’ambito dell’Unione Europa.