UILTEC TN-AA/SÜDTIROL * GRUPPO DOLOMITI ENERGIA: TANCREDI, « NUOVO PIANO INDUSTRIALE, APPREZZIAMO I SEGNALI DI DISCONTINUITÀ CON IL PASSATO »

LINEE GUIDA PIANO INDUSTRIALE GDE

La Presidente Silvia Arlanch, la Direttrice HR Marica Massaro e l’Amministratore Delegato Marco Merler, hanno presentato alle OO.SS. (Uiltec del Trentino Alto Adige, Fit Cisl, Femca Cisl, Flaei Cisl, Fp Cgil e Filctem Cgil ) le linee guida del Piano Industriale dei prossimi 5 anni. Registriamo positivamente questo momento dedicato alle OO.SS. in quanto erano molti anni che questo importante incontro annuale non avveniva. E’ un segnale di discontinuità con il passato che apprezziamo e che vogliamo sia il primo dei segnali di cambiamento delle relazioni sindacali che nell’ultimo decennio erano scese ai minimi storici.

Il bilancio 2022 delle società del gruppo ( DEH, DE, DA, SET, HDE, DEE, DET DES, NOVARETI ) è stato gravato dalla tassazione ( anche extra profitti ). DET, DEE, DE hanno chiuso il bilancio in rosso. Tra le varie motivazioni, le scarse precipitazioni hanno inciso negativamente sulla produzione idroelettrica. Il Piano industriale dei prossimi 5 anni ha l’obiettivo di diversificare e rafforzare le attività del gruppo. Tra le più importanti registriamo degli investimenti sull’implementazione di Energia Idroelettrica tramite il Pompaggio. Ad oggi questo tipo di produzione è sotto il 10% e nello specifico con le centrali di Riva del Garda e di S.Massenza. La ricchezza di laghi in Trentino ci permette di immaginare gli stessi come delle batterie naturali che tramite il pompaggio dal basso all’ alto dell’acqua in presenza di centrali potranno diminuire l’incidenza negativa dell’ imprevedibilità e scarsità delle precipitazioni. Sono ingenti investimenti di lungo periodo che avranno ricadute positive per il territorio trentino.

Ad oggi i clienti nel mercato libero sono circa 500.00 e l’obiettivo nel corso del quinquennio sono 800.000. Sono in corso anche sinergie di collaborazione con altre Multiutility limitrofe, attività che già più volte abbiamo avuto modo di sollecitare in quanto crediamo che un territorio piccolo come il nostro ha necessità di sinergie industriali e commerciali tali da rafforzare e consolidare il nostro perimetro.

Per quanto riguarda i valori del Gruppo saranno centrali 4 valori: Ascolto, Competenza, Sinergia e Innovazione.

L’incontro di oggi, come già detto, rappresenta una discontinuità con il passato che apprezziamo, vogliamo sia il primo dei passi verso relazioni sindacali diverse dove al centro vengano messi i lavoratori e le lavoratrici. In questa direzione lanciamo una sfida sugli istituti sociali ( previdenza e assistenza sanitaria ), sul Welfare e sulle retribuzioni dirette e indirette (quindi sui Ccnl da applicare) e le relative indennità economiche e contratti integrativi che riflettano le esigenze territoriali e per poterlo fare abbiamo già provveduto assieme alle altre sigle sindacali a indire le elezioni delle RSU che erano ferme da anni. A rinnovo ultimato delle elezioni RSU di tutte le società del gruppo sarà cura delle Organizzazioni Sindacali negoziare con il Management del Gruppo su temi centrali per le maestranze tramite una contrattazione sindacale diversa da quella del passato. Ci auguriamo infine che il futuro A.D. venga scelto per la prevalenze di capacità tecniche e di visione sul lungo periodo piuttosto che sulla prevalenza su capacità finanziarie.

Alan Tancredi

UILTEC del TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL