ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO: « BONUS ESTATE, STRAORDINARIA OCCASIONE DI RILANCIO DELL’INTERO COMPARTO »

10.46 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Tra le grandi difficoltà che vive da tempo il settore turistico c’è sicuramente quella legata alla carenza del personale che il Covid e misure come il RdC hanno contribuito ad amplificare. Per fare fronte ad un problema così annoso ben venga il bonus estate voluto dal governo Meloni con uno stanziamento di risorse pari a di 54,7 milioni di euro. Una misura che va nella direzione di lasciare più soldi in tasca ai lavoratori. Per una regione come il Trentino Alto-Adige, che vede nel turismo un pilastro fondamentale dell’economia regionale, quella del Bonus Estate rappresenta una straordinaria occasione di rilancio dell’intero comparto turistico e con esso dell’intera Regione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi.