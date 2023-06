ON. FERRARI (PD) * TRENTINO: « TESTA MOZZATA DI PECORA A DIMARO, HO SEGNALATO L’EPISODIO ALLA “COMMISSIONE ANTIMAFIA” »

10.08 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

On. Sara Ferrari: “Testa mozzata di pecora a Dimaro: ho segnalato l’episodio alla commissione antimafia”. Esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia dell’imprenditore della Val di sole, che pochi giorni fa ha trovato davanti a casa una testa mozzata di pecora e un messaggio intimidatorio dai toni mafiosi. Un episodio unico e inedito in Trentino, ma che non è opportuno sottovalutare. Bene che sia stato subito denunciato il fatto, perché l’omertà non trovi terreno fertile nel nostro territorio e le autorità preposte eseguano le indagini necessarie.

Da parte mia, ho segnalato quanto accaduto ai colleghi parlamentari che fanno parte della commissione di inchiesta sulla mafia, affinché nel loro lavoro di analisi della diffusione del fenomeno malavitoso prendano in considerazione anche territori come il nostro, non indenni, ma esposti come altri al rischio che la crisi economica possa favorire l’ingresso di capitali di dubbia provenienza e investimenti in aiuto o acquisto di aziende locali da parte di fondi italiani o stranieri, poco chiari nella loro origine.

Altrettanto auspico che la maggioranza di centro destra che governa il Trentino smetta di ostacolare l’istituzione di un Osservatorio sulla criminalità organizzata, per studiare segnali importanti e dotare il nostro territorio degli anticorpi necessari a impedire infiltrazioni mafiose.

*

On. Sara Ferrari (Pd)