LORENZO RIZZOLI * FORZE POLITICHE: « I PARTITI ED IL COINVOLGIMENTO MANCANTE, MOLTI ELETTORI SONO DELUSI IN QUANTO PROPONGONO SEMPRE I SOLITI NOMI »

07.07 - mercoledì 12 ottobre 2022

Sono convinto che le forze politiche, oggi, fanno un grandissimo errore. Molti elettori, infatti, sono delusi in quanto le forze politiche propongono sempre i soliti nomi. Se la politica è in grande crisi, la colpa, a mio avviso, è delle forze politiche. Manca coinvolgimento nel mondo dei giovani, degli imprenditori, dei professionisti. Manca il coinvolgimento di persone nuove e competenti nel mondo politico; sembra quasi che l’usato sicuro sia maggior catalizzatore di elettorato e, pertanto, va tenuto in cima alla lista. Mi piacerebbe vedere un maggior coinvolgimento di queste figure per le prossime elezioni amministrative della Provincia Autonoma di Trento.

Se da un lato sono certo che attuali consiglieri provinciali in scadenza di secondo o di terzo mandato possano dare un contributo per la prossima legislatura provinciale, dall’altro lato sono più che convinto che un coinvolgimento, da parte delle forze politiche, di nuove persone, con profili di novità e competenza, possa dare un ottimo contributo al prossimo consiglio provinciale.

Ma il “bussare alla porta” è compito dei partiti politici; il professionista o imprenditore appassionato di politica non va a bussare alla porta dei partiti, ma devono essere questi ultimi a coinvolgere! Se così non fosse, ritengo che le forze politiche ragionino sempre sull’”usato sicuro” che avrà sì un certo bacino di elettorato, ma non contribuirà al rinnovamento del consiglio provinciale.

Lorenzo Rizzoli – #inmovimento