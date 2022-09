CIA (FDI) * ELEZIONI: « HA PREVALSO IL VOTO DELL’ITALIA CHE NON HA PAURA DELLE PERSONE PERBENE, HA PERSO LA PERFIDIA DELLA SINISTRA »

14.37 - lunedì 26 settembre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Cia) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Ha prevalso il voto dell’Italia che non ha paura delle persone perbene; ha prevalso il voto dell’Italia produttiva; ha prevalso il voto dell’Italia che vuole lavorare; ha prevalso il voto dell’Italia delle donne che non chiedono quote in ogni ambito ma servizi e meritocrazia; ha prevalso il voto dell’Italia dei giovani che non vogliono dover scappare dalla loro terra; ha prevalso il voto dell’Italia dei cittadini orgogliosi della propria identità. Ha perso la perfidia, la menzogna e il disfattismo della sinistra.