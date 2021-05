MANAGERNOPROFIT * ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO NO PROFIT: « ANCHE IN TRENTINO IL TEAM DI MANAGER ATTIVI GRATUITAMENTE, PER IL VOLONTARIATO »

ManagerNoProfit è attiva anche in Trentino. Nello scorso ottobre abbiamo costituito il gruppo provinciale ed ora siamo al lavoro per aiutare le prime associazioni di volontariato che si sono rivolte a noi, la cooperativa sociale CS4 di Pergine Valsugana, la Solidarietà Vigolana dell’Altopiano omonimo, Avis donatori volontari di Trento e Csv Trento con cui collaboriamo. Richieste ci stanno pervenendo anche da altre organizzazioni alla ricerca di assistenza professionale. Per tale motivo accogliamo ben volentieri nel nostro gruppo altri manager con disponibilità di tempo, dotati di passione civile ed umana, per rinforzare ed estendere i campi delle nostre disponibilità e competenze a sostegno delle organizzazioni con bisogno di assistenza professionale.

Il gruppo trentino fa parte di ManagerNoProfit, l’associazione di volontariato che da anni è all’opera in Lombardia, Piemonte, ed alla quale si stanno rivolgendo centinaia di organizzazioni attive nel terzo settore.

Siamo manager liberi da impegni di lavoro ed operiamo gratuitamente per centrare obiettivi di solidarietà, dopo tanti anni impiegati per raggiungere obiettivi strettamente aziendali. Utilizziamo le nostre competenze professionali a favore delle imprese con finalità sociali, delle associazioni, delle cooperative, di consorzi, di Fondazioni, di enti ed istituzioni no profit. Offriamo la nostra esperienza imprenditoriale e manageriale senza scopo di lucro . Ciò può sembrare inverosimile, ma il sostegno che noi diamo è del tutto gratuito.

Il nostro modo di operare è molto semplice. Quando una associazione no profit ci chiede sostegno, noi seguiamo una prassi precisa.

Dapprima ci affianchiamo, alla pari, condividendo e rispettando i suoi valori. Ascoltiamo le richieste ed analizziamo assieme i suoi bisogni a scopo conoscitivo per tradurli poi in assistenza operativa. Se nel nostro gruppo esistono le competenze necessarie, proponiamo la persona o il team adatto ad intervenire. Elaboriamo assieme un progetto con metodi, tempi e verifiche periodiche. Infine trasferiamo le nostre competenze lasciando così all’associazione conoscenze ed abilità impiegate. Comprese quelle di fare rete. Gli interventi sono decisi dunque sempre di comune accordo, caso per caso: metodo ed obiettivi sono chiaramente formalizzati e dettagliati.

Chi vuole entrare in ManagerNoProfit deve soddisfare alcune condizioni ritenute indispensabili: essere manager in pensione o prossimi a lasciare l’attività lavorativa, in possesso di competenze comprovate e di tempo, essere positivi ovvero avere le batterie cariche per alimentare la spinta interiore necessaria ad aiutare il prossimo. Consapevoli che si può assistere concretamente e generare valore aggiunto operando con trasparenza e spirito solidale. <Quando gli ex dirigenti hanno un cuore aderiscono senza esitazione alcuna all’associazione ManagerNoProfit>, hanno scritto di noi.

Il lavoro di volontariato con noi è accompagnato dalla formazione, mediante seminari di motivazione dei volontari, per individuare il loro grado di soddisfazione, per stabilire metodi e piani operativi, per misurare periodicamente e mantenere alto il livello di interesse allo scopo di creare un gruppo solido ed unito. E mediante momenti di formazione mirati ad acquisire nuove conoscenze nel campo del sapere fare (l’utilizzo di nuove tecnologie, la presentazione di testimonianze particolari del lavoro con associazioni, ecc..) e del saper essere (incontri con esperti di psicologia, sessioni di brain training ecc.).

I nostri soci trentini hanno maturato lunghe esperienze in molti campi, ad esempio nell’organizzazione del lavoro, delle risorse umane e della logistica, dell’informatizzazione, della direzione aziendale, dei rapporti con enti, dello sviluppo industriale, del controllo di gestione, ecc.

I nostri valori di fondo sono integrità, trasparenza e solidarietà. Sono bene precisati nella nostra home page nel web www.managernoprofit.org, che consente di accedere sia ai manager che alle associazioni mediante spazi loro dedicati. Ulteriori informazioni si possono ottenere scrivendo a [email protected] oppure direttamente al nostro coordinatore Trentino [email protected]

*

Luigi Tomassini

Coordinatore e rappresentante del gruppo Trentino di ManagerNoProfit