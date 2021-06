ON. MELONI (FDI) * OMICIDIO DESIREE: « FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER CONTRASTARE L’ILLEGALITÀ, NEL TUO RICORDO E PER LA TUA FAMIGLIA »

«Desirée è stata drogata, violentata e lasciata morire da dei criminali spacciatori. La sua memoria è stata più volte infangata pur di nascondere una realtà scomoda legata all’immigrazione clandestina. Nessuna condanna potrà restituire Desirée alla sua famiglia ma oggi, con la sentenza che infligge due ergastoli e due pene di 27 e 24 anni ai suoi 4 aguzzini, la giustizia ha fatto il suo corso. Ti ricorderemo Desirée. Faremo tutto il possibile per contrastare l’illegalità. Per te, per la tua famiglia, per tutti noi».

Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.