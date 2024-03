APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “SUMMER MARATHON 2024“: « GARA INTERNAZIONALE DI REGOLARITÀ PER AUTO STORICHE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA SISSI (8/6) »

10.58 - mercoledì 27 marzo 2024

Dal 6 al 9 giugno 2024 arriva la Summer Marathon e Madonna di Campiglio entra nel circuito. Quest’anno ci sarà anche Madonna di Campiglio tra le località alpine blasonate nelle quali farà sosta la Summer Marathon, prestigiosa gara internazionale di regolarità per auto storiche. Gli organizzatori dell’evento, giunto alla dodicesima edizione, hanno infatti scelto Madonna di Campiglio quale seconda tappa della gara. La manifestazione, che si svolgerà dal 6 al 9 giugno, prevede tre tappe per complessivi 644 chilometri.

La prima tappa, in programma il 7 giugno, prevede la partenza da San Pellegrino Terme e arrivo a Livigno. L’otto giugno i partecipanti, partendo da Livigno, raggiungeranno nel pomeriggio Madonna di Campiglio, dove, nella centralissima piazza Sissi, il pubblico potrà ammirare le auto storiche.

Il giorno dopo partenza al mattino da Campiglio, sosta a Breguzzo, dove di svolgerà la manche di abilità e precisione cronometrica, e quindi via verso San Pellegrino per il traguardo finale. La manifestazione mediamente vede la partecipazione di oltre 150 auto partecipanti, provenienti da tutta Europa e dall’Argentina. Si tratta di auto sportive e non, alcune delle quali rappresentano dei veri e propri simboli del passato automobilistico. Informazioni e iscrizioni: www.summermarathon.it

Oltre che sport e agonismo, la Summer Marathon è cultura, storia, enogastronomia e turismo. Uno degli obiettivi più importanti di questa gara di regolarità è, infatti, quello di far conoscere e apprezzare incomparabili angoli di mondo, unici per il loro panorama e fascino, interessando gli appassionati di tutto il mondo.

Tra le destinazioni turistiche montane attraversate nell’edizione di giugno 2024, troviamo San Pellegrino Terme, St. Moritz e Livigno, il Trentino con Madonna di Campiglio, la Val di Sole e le Giudicarie poi Ponte di Legno, la Valcamonica e il Lago d’Iseo fino alla Val Seriana, Selvino e la Val Brembana.

3 tappe per un totale di 644 chilometri. Transito in paesaggi unici al mondo.

70 vetture accettate per il raggruppamento auto storiche fino al 1992.

20 vetture accettate per il raggruppamento YoungTimer dal 1992 al 2010.

30 vetture accettate per il raggruppamento Supercar dal 2011 ad oggi.

27 Manches abilità precisione cronometrica (facoltative) su circuito e/o spazi riservati privati.

3 Concorsi d’Eleganza con sfilata vetture a Livigno – Pellizzano – San Pellegrino Terme.

10 Passi alpini scollinati che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo di un tempo: Passo San Marco, Passo Maloja, Passo Bernina, Passo Forcola, Passo d’Eira, Passo Foscagno, Passo Stelvio, Passo Palade, Passo Carlo Magno, Passo Tonale.

Molteplici le Capitali del Turismo attraversate tra cui San Pellegrino Terme, St. Moritz, Livigno, Bormio, Merano, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Pellizzano, Vermiglio, Ponte di Legno, Lovere, Selvino.

Ospitalità di alto livello nelle località di sede di ogni tappa.

Degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali, welcome drink, coffee break lungo il percorso, come da programma.