MIC – MINISTERO CULTURA * 70 ANNI RAI: SANGIULIANO: « IL COMPLEANNO È OCCASIONE PER RIAFFERMARE IL RUOLO DELLA TELEVISIONE DI STATO »

11.30 - mercoledì 3 gennaio 2024

“Settant’anni di cultura, informazione e valorizzazione dell’identità nazionale. Il compleanno della Rai è l’occasione per riaffermare il ruolo fondamentale della televisione di Stato nell’innalzamento della qualità della vita dei cittadini attraverso il racconto per immagini e in voce dell’Italia che lavora e produce. L’Italia è una super potenza culturale unica nella storia globale. E la Rai ha contribuito dal 1954 fino ai nostri giorni a far comprendere l’importanza della cultura per tutelare e promuovere i valori fondanti della Nazione.

L’identità nazionale è un bene prezioso che va custodito e valorizzato e si evolve nel tempo. La Rai è il nostro principale riferimento culturale per decifrare gli accadimenti storici e i cambiamenti in atto. Come le pietre e i resti degli scavi archeologici ci raccontano la nostra storia e la nostra identità, le trasmissioni della Rai rappresentano il presente e soprattutto il futuro della Nazione”.

Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dei settant’anni della Rai.

“La funzione educativa, il rispetto del pluralismo e l’alta professionalità di intere generazioni di autori, giornalisti, operatori e personale tecnico e amministrativo sono stati i solidi pilastri della nostra principale industria culturale italiana, pronta ad affrontare le grandi sfide del mercato mondiale degli audiovisivi e della rivoluzione annunciata dell’intelligenza artificiale”, ha aggiunto il Ministro.