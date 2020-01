LARENTIS E MOSNA (AGIRE) * VIVIBILITà LOC VELA: « PER ALLEGGERIRE IL TRAFFICO NECESSARIO RICAVARE ALCUNE AREE DI SOSTA NELLA ZONA ADIACENTE L’ANTICA FONTANA »

Ricavare alcune aree di sosta a Vela nella zona adiacente l’antica fontana per alleggerire il traffico e migliorare la vivibilità dell’abitato.

– Lettera al direttore –

Egr. direttore,

il problema dei parcheggi coinvolge un po’ tutta la città di Trento, tuttavia esso presenta il suo apice nei centri storici che – per le loro caratteristiche strutturali – non sono stati pensati per le attuali condizioni di mobilità.

All’ interno dell’abitato storico di loc. Vela non sono presenti delle aree di sosta vere e proprie, ma le automobili vengono sistemate sulla strada privata interna all’abitato, in base a reciproci accordi di convivenza tra i residenti. Questa situazione riduce notevolmente gli spazi di manovra all’ interno dell’abitato. Appare inoltre evidente come, in situazioni di emergenza, i soccorsi potrebbero trovare forti limitazioni nell’ accesso.

Da un confronto con i residenti condotto dai sottoscriventi è emersa la possibilità di ricavare alcuni stalli nella zona adiacente all’ antica fontana. Nel nostro ruolo di Consiglieri per la Circoscrizione Centro storico – Piedicastello, ci siamo fatti portatori delle istanze dei cittadini della Vela, proponendo al Sindaco e alla Giunta comunale questa soluzione, che sarebbe la più veloce e meno costosa per l’amministrazione e, nel contempo, consentirebbe di alleggerire il traffico all’ interno dell’ abitato con conseguente miglioramento delle condizioni di vivibilità dello stesso.

*

Alfonso Larentis – Consigliere circoscrizionale AGIRE per il Trentino

Monica Mosna – Consigliera circoscrizionale AGIRE per il Trentino