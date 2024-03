COMUNE DI TRENTO * ACQUA: « INDAGINE “IL SOLE 24 ORE“, LA CITTÀ PUÒ VANTARE UNA BOLLETTA TRA LE MENO CARE D’ITALIA »

12.24 - venerdì 22 marzo 2024

A Trento bolletta dell’acqua tra le meno care d’Italia. Per il quotidiano inoltre il capoluogo è tra le città che paga prima i fornitori. Oggi è la giornata internazionale dell’acqua. E Trento – grazie all’efficienza di gestione della rete idrica – può vantare una bolletta dell’acqua tra le meno care d’Italia come emerge dall’indagine de Il sole 24 ore pubblicata lunedì scorso.Assieme a Milano e Cosenza, la bolletta a Trento presenta, con 211 euro di media, la terza quota acqua meno cara di tutto il Paese. Merito anche del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) adottato nel novembre 2022 dal Comune che ha tra i suoi obiettivi il risparmio idrico, oltre che dei numerosi e continui interventi per rendere ancora più efficiente la rete idrica.

Sempre sul Sole (di oggi) un’altra indagine segnala come il Comune sia tra i più virtuosi d’Italia nel pagamento dei fornitori con addirittura 20 giorni di anticipo sui tempi di legge. Anche questo dato colloca la città del Concilio tra le più virtuose. Nel gruppo di testa assieme a Trento ci sono, tra gli altri, Verona, Padova, Grosseto e Forlì; mentre tra i peggiori pagatori troviamo Napoli, Agrigento, Cosenza e altri.