CARABINIERI – CAVALESE (TN) * PRIMIERO: « STALKING, UN ARRESTO PER REITERATE MOLESTIE E VIOLAZIONE A MISURA CAUTELARE »

10.01 - sabato 28 ottobre 2023

Una delicata vicenda, quella risolta dai Carabinieri di Primiero – San Martino di Castrozza che sono riusciti a documentare una serie di reiterati atti persecutori perpetrati da un uomo residente in provincia di Trento, in danno di una valligiana. Nel dettaglio l’uomo, qualche settimana fa, nonostante fosse già sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per pregressi fatti analoghi, persisteva nelle molestie cercando di avvicinarsi alla donna, minacciandola e urlandole contro. La vittima, intimorita, chiamava il 112 chiedendo aiuto.

Sin da subito i militari della Stazione di Primiero S.M.C. inquadravano la situazione ed intervenuti nell’immediatezza, riuscivano a bloccare l’esagitato, nel contempo, gli stessi Carabinieri, cercavano di tranquillizzare la donna che era stata colta da un vero e proprio attacco di panico. L’Autorità giudiziaria, sulla scorta di quanto accertato e documentato dai Carabinieri di Primiero, ha quindi emesso la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del molestatore. Rintracciato in valle ieri sera, gli stessi Carabinieri della Stazione di Primiero, dopo averne vinto la strenua resistenza, l’hanno finalmente arrestato.