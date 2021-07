PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 13 LUGLIO / OTTAVO GIORNO SENZA DECESSI / DIECI NUOVI CONTAGI / OLTRE 500.000 VACCINI SOMMINISTRATI »

Coronavirus: dal bollettino di martedì 13 luglio 2021.Ottavo giorno senza decessi. Dieci nuovi contagi. Oltre 500.000 vaccini somministrati.

Il consueto bollettino dell’Azienda sanitaria sulla pandemia in Trentino evidenzia oggi 4 nuovi casi positivi al molecolare e 6 all’antigenico. I molecolari poi confermano 3 positività accertate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli ospedali restano ancora vuoti e si conferma – per l’ottavo giorno consecutivo – l’assenza di decessi causati dal Coronavirus. Complessivamente sono stati 352 i tamponi molecolari effettuati, 844 i tamponi rapidi antigenici. Tra i nuovi casi positivi ci sono un minore in fascia 0-2 anni e 2 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Sul fronte delle vaccinazioni è stata superata quota 500.000 per le somministrazioni nel territorio trentino.

Nel dettaglio, stamani risultavano somministrati 503.293 vaccini (di cui 199.808 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.431 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 87.466 dosi e tra i 60-69 anni 99.223 dosi.