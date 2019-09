GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL * ORGANICO ENTE: « 126 ASSUNZIONI ENTRO IL 2021, 79 NELLA GIUSTIZIA E 47 NEGLI UFFICI CENTRALI »

RLa Giunta regionale ha approvato la programmazione dei fabbisogni del personale della Regione. Nel triennio previste 126 assunzioni, di cui 79 nella Giustizia.

È stata approvata, nel corso dell’ultima seduta della Giunta regionale, la programmazione dei fabbisogni di personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2019-2021 che ammonta complessivamente a 126 unità.

In particolare la Giunta ha deliberato che nel corso dei prossimi 3 anni verranno assunte 47 persone negli uffici centrali della Regione.

Per quanto riguarda il settore della giustizia sono previste 14 assunzioni per gli uffici del giudice di pace ed altre 65 unità per gli uffici giudiziari operanti a livello regionale.

Secondo il vicepresidente della Giunta regionale, Maurizio Fugatti, competente per i settori del personale regionale e della giustizia, “si tratta di un passaggio importante per poter effettuare la copertura dei posti necessari alla gestione della Regione, soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo della Giustizia”.