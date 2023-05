MUSE – TRENTO * “LETTERATURA E SCIENZA A BRACCETTO “« TRE APPUNTAMENTI NEL CAFFÈ LETTERARIO – TORINO (VENERDÌ 19 MAGGIO) »

13.35 - giovedì 18 maggio 2023

Letteratura e scienza a braccetto. Il Muse – Museo delle Scienze di Trento al Salone internazionale del libro di Torino per parlare di sostenibilità, coesistenza e Antropocene. Venerdì 19 maggio 2023, tre appuntamenti nel Caffè Letterario – Torino.

Cosa ci fa un museo scientifico tra le scrittrici e gli scrittori di tutto il mondo? Quest’anno il MUSE – Museo delle Scienze di Trento entra a pieno titolo nel fitto calendario di eventi del Salone internazionale del libro di Torino (dal 18 al 22 maggio), che per l’edizione 2023 mette al centro il tema della sostenibilità ambientale. Insieme al Gruppo Lavazza e all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il MUSE è partner del Caffè Letterario – lo spazio all’interno del Festival dedicato alla cultura d’impresa – per portare il proprio contributo sui temi della sostenibilità, della coesistenza tra umanità e natura selvatica e dell’Antropocene, tre cardini costitutivi del suo essere e del suo agire nella cornice degli obiettivi dell’Agenda 2030. Ampia la rappresentanza del museo trentino al più importante evento dedicato all’editoria: dal direttore Michele Lanzinger al responsabile dell’Ufficio Ricerca e Collezioni e del progetto Antropocene Massimo Bernardi, dal coordinatore dell’Ambito biologia della conservazione Paolo Pedrini alle mediatrici e mediatori culturali Maria Bertolini e Carlo Maiolini.

Gli appuntamenti che vedranno la partecipazione del MUSE si terranno tutti venerdì 19 maggio.

Si inizia alle 11.30 con “Cultura, sostenibilità e società: le nuove frontiere per un futuro sostenibile”: un dialogo aperto su come la cultura sia un reale fattore di cambiamento verso una società più sostenibile e come orientare le azioni, singole e collettive, per accelerare questo cambiamento. Con Luca Dal Fabbro, Simonetta Giordani, Enrico Giovannini, Marta Grelli, Giuseppe Lavazza, Michele Lanzinger. Modera Marco Frittella.

Alle 15, “Raccontare il lupo: storie di coesistenze dai progetti LIFE WolfAlps e LIFE WolfAlps EU attraverso il kamishibai”. Il ritorno naturale del lupo sulle Alpi, simbolo di wilderness, ma anche minaccia per la sopravvivenza delle attività antropiche in montagna, è un fenomeno che rappresenta oggi una grande sfida per la sua tutela e per il raggiungimento di una cultura della coesistenza. Per raccontare questa tematica verrà presentato l’ultimo prodotto editoriale del progetto europeo LIFE WolfAlps EU “L’albero dei lupi”, un kamishibai edito da Artebambini rivolto alle giovani generazioni. Con Paola Bertotto, Maria Bertolini, Francesca Marucco, Paolo Pedrini. ModeraCarlo Maiolini.

Alle 16, infine, “Arte, Scienza e Comunicazione nell’Antropocene: una nuova sensibilità per costruire futuri desiderabili.” Un dialogo per stimolare un attivismo propositivo e consapevole, ripercorrendo le esperienze per coinvolgere il pubblico su crisi climatica, transizione ecologica e cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio dell’arte. Con Massimo Bernardi, Stefano Cagol, Luis Gomez de Teran, Emanuele Ronco. Modera Cristina Giopp.