CONSIGLIO PAT * INTERROGAZIONE MANICA (PD): « NUOVO OSPEDALE CAVALESE, LA GIUNTA CHE NE PENSA DELLE DICHIARAZIONI DELL’EX SCARIO? »

05.20 - martedì 13 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interrogazione a risposta scritta n. 4182

Cosa ne pensa la Giunta delle dichiarazioni odierne dell’ex Scario in relazione alla vicenda del Nuovo Ospedale di Cavalese?

Nelle ultime settimane si è discusso molto, nelle sedi istituzionali e sulla stampa, anche a seguito delle dichiarazioni del Sindaco di Cavalese in seno alla competente Commissione consiliare, della vicenda del nuovo ospedale di Cavalese e del progetto di partenariato pubblico-privato promosso dalla MAK di Lavis e recentemente riconosciuto dalla Giunta provinciale come di interesse pubblico.

La vicenda è complessa e segnata da più ombre che luci e da un procedimento molto poco trasparente. Sicuramente un elemento importante per valutare la vicenda è quello delle tempistiche, e appare ormai chiaro come la vicenda in oggetto sia iniziata ben prima delle presentazioni pubbliche e dell’avvio della procedura di valutazione della proposta da parte del Navip, come quasi sempre accade all’insaputa delle amministrazioni e delle comunità locali.

In tal senso appaiono di grande interesse le esternazioni rilasciate in data odierna da parte di Giacomo Boninsegna, ex Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, che alla stampa locale ha dichiarato:

“Nel mese di dicembre 2019 mi viene chiesto da parte di dirigenti della Provincia se la Magnifica era disponibile a cedere o meglio restituire alla Provincia visto che la permuta era avvenuta a febbraio 2019 parte della superficie del vivaio di Masi per la costruzione del nuovo ospedale. Mi viene chiesto di tenere la notizia riservata. A fine gennaio 2020 vengo a conoscenza che della cosa sono state informate alcune giunte comunali”.

“Finito il lockdown sono stato contattato da Mirko Pellegrini della Mak Costruzioni, che mi chiedeva a titolo personale di verificare la possibilità che alcuni proprietari fossero disponibili a cedere i loro terreni. Ho esitato a lungo poi ho dichiarato la mia disponibilità personale a collaborare solo con l’obiettivo di studiare una soluzione all’ospedale di Fiemme e ho contattato i vari proprietari e a seguito di questo la notizia dell’ipotesi del nuovo ospedale è diventata di dominio pubblico.”

“Con il senno di poi sarebbe stato meglio non farmi coinvolgere. Non ho più mosso un dito perché ho capito la strumentalizzazione della cosa, dopo sei mesi. E ho detto non vado più avanti perché la Provincia faceva incontri riservati invece di dire chiaramente cosa voleva fare.”

Alla luce di queste dichiarazioni,

si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se è a conoscenza dei fatti descritti dall’ex Scario Boninsegna;

2. se giudica le dichiarazioni di Boninsegna veritiere o meno;

3. se sa chi sono o potrebbero essere “i dirigenti” menzionati da Boninsegna;

4. sulla base di quale mandato si sono mossi i su menzionati dirigenti;

5. perché la notizia del nuovo ospedale avrebbe dovuto rimanere riservata;

6. se è a conoscenza di incontri “riservati” (cioè non pubblici o ad evidenza pubblica) aventi ad oggetto il nuovo ospedale, avvenuti prima del deposito della proposta della ditta MAK.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica