PATT * ELEZIONI ELENCO CANDIDATI TRENTINO: « CAMERA, OSSANNA – BRESCIANI – BOLLER – AGOSTI / SENATO, PACE – BERGAMO – TONINA »

21.14 - venerdì 19 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si avvicina la scadenza per la presentazione delle candidature in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre e così il PATT, tramite il proprio Consiglio provinciale, ed il direttivo di Progetto Trentino hanno definito la squadra che, sotto le insegne della Stella Alpina, affronterà la competizione elettorale.

Una squadra rappresentativa del mondo autonomista, ma anche di quello moderato e popolare, pronta a farsi valere per sostenere la necessità di un progetto con radici, testa e cuore vicini alla nostra terra. Una squadra pronta a portare avanti le istanze del territorio, difendendo e valorizzando a Roma le potenzialità della nostra Autonomia, guidata da un programma chiaro e dalla forza di una proposta politica che non deve obbedire alle segreterie politiche romane e nemmeno a giochi di potere lontani dalle esigenze della gente. Una squadra, non va dimenticato, che si va ad aggiungere a quella messa in campo dalla SVP così da formare un solido punto di riferimento per tutta la nostra regione.

I candidati sono così suddivisi:

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio Nord (Trento): Lorenzo Ossanna – Campodenno – Assessore regionale agli enti

locali, consigliere provinciale del PATT

Collegio Sud (Rovereto): Stefano Bresciani – Arco – Consigliere comunale di Arco, già

vicesindaco

Listino proporzionale: Daiana Boller – Altopiano della Vigolana – Già responsabile movimento giovanile e femminile del PATT

Mauro Agosti – Livo – Segretario politico Giovani Autonomisti

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio di Trento: Patrizia Pace – Mezzolombardo – Coordinatrice Donne Autonomiste Collegio di Pergine: Roberta Bergamo – Pergine Valsugana – Vicesegretaria politica PATT Collegio di Rovereto: Mario Tonina* – Comano Terme – Vicepresidente della Provincia

autonoma di Trento Trento, 19 agosto 2022

*

Simone Marchiori – Segretario politico PATT

Silvano Grisenti – Presidente Progetto Trentino

*Mario Tonina ha dato la propria disponibilità alla candidatura sul Collegio di Rovereto e verrà ufficializzata nelle prossime ore dopo gli opportuni confronti.