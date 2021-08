PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PALASPORT DI RIVA DEL GARDA: « AGGIUDICATI I LAVORI, APPALTO ASSEGNATO ALL’ATI TRENTINA GUIDATA DA COLLINI SPA PER 10,5 MLN »

Palasport di Riva del Garda, aggiudicati i lavori.Appalto assegnato all’Ati trentina guidata da Collini spa per 10,5 milioni di euro.

L’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (Apac) ha aggiudicato i lavori di realizzazione del nuovo Palasport di Riva del Garda. La gara per la struttura, che sorgerà in località Baltera, è stata assegnata all’Associazione temporanea d’impresa (Ati) costituita dalle imprese – tutte trentine – Collini lavori spa, Ediltione spa, Grisenti srl, Heliopolis Energy management srl e Nerobutto Tiziano e Francesco per un importo di 10.512.667,2 euro.

Per quanto riguarda l’aggiudicazione, come è noto, dopo la revoca dell’aggiudicazione nei confronti del Consorzio Alveare Network Scarl collocatosi primo nella graduatoria di gara, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria conclusosi con la conferma dell’offerta proposta dall’Ati che ha come capofila la società Collini Lavori spa. L’Ati Collini che sta già realizzando, tra l’altro, il PalaVela sempre a Riva del Garda, si era collocata quarta nella graduatoria di gara avendo offerto un ribasso del 3,853% sulla base d’asta.

Il Palasport, una volta terminato, sarà un edificio polifunzionale che potrà ospitare oltre a eventi sportivi, anche concerti, eventi commerciali e fieristici con una capienza massima di circa 2.500 spettatori. Per i lavori è prevista una durata di 607 giorni naturali e consecutivi. Lavori che partiranno una volta che sarà stipulato il contratto con l’Ati.