FPL TN-AA * AGENZIA ENTRATE: VETRONE E URGESI, « IL FLOP DEI CONCORSI METTE A RISCHIO GLI OBIETTIVI ECONOMICI DELLA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE »

Lo scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha bandito un concorso per 3970 Funzionari. Di questi, 30 per la Direzione Provinciale di Bolzano (che procede con apposita selezione in rispetto del patentino di bilinguismo) e 20 per Trento. Pochi per riuscire a compensare le carenze di organico, i massicci aumenti di carichi di lavoro per arginare una crescente evasione fiscale, nonché le molteplici frodi messe in atto per i bonus edilizi c.d. 110 %.

Le assunzioni erano previste nei primi mesi di quest’anno ma, a causa di numerosi ricorsi presentati al Tar del Lazio da parte di alcuni concorrenti contro la norma “taglia idonei” il medesimo concorso “Nazionale” è stato bloccato. Mentre, per quello relativo alla D.P. di Bolzano, su 30 posti disponibili, si sono contati appena 16 partecipanti (di cui 3 interni), con solo tre concorrenti che hanno superato la prova scritta (1 per il gruppo linguistico tedesco e 2 per quello italiano). Pertanto, adesso si aspetta e si spera il superamento della prova orale da parte dei predetti 3 partecipanti. Altrimenti si rischia di non assumere nessuno!

Alla FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, è stato riferito che la prova scritta alla D.P. di Bolzano, tenutasi il 20 marzo u.s., è stata molto dura e difficile (quesiti su diritto tributario, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale, diritto penale ecc…), quasi a voler attuare una sorta di “sbarramento selettivo” come se ci fossero stati centinaia e centinaia di concorrenti… Fosse così, ci chiediamo, a chi è giovato???

Oltretutto, dopo aver verificato la graduatoria degli ammessi alla prova orale, abbiamo constatato che alcuni concorrenti sono stati esclusi per pochi decimi di punto.

La situazione negli Uffici è davvero molto complicata e per tantissime persone si traduce in ansia e stress derivante dalla consapevolezza di non essere in grado di reggere gli elevati ritmi imposti dalle scadenze degli atti e/o dalle richieste dei contribuenti. Alcuni, ci risulta, hanno fatto e fanno ricorso a psicologi/psicoterapeuta per essere aiutati a superare i predetti stati di ansia. Chi ha la possibilità anticipa la pensione o si dimette volontariamente, pur di non mettere a repentaglio la propria salute.

In queste condizioni sono a forte rischio il raggiungimento degli obiettivi programmati per il 2024 (siamo quasi a fine aprile e negli Uffici si arranca), sia quelli numerici (migliaia di rimborsi IVA, rimborsi Imposte Dirette, controlli sulle irregolarità fiscali, rilasci codici fiscali, assistenza telefonica ecc…), sia quelli monetari (centinaia di milioni di euro tra Trento e Bolzano derivanti dalle riscossioni da attività di controllo e da versamenti diretti da istituti definitori dell’attività di controllo sostanziale e formale).

Oltre al modestissimo contributo che le due Direzioni Provinciali possono destinare ad una vera lotta all’evasione fiscale che, lo ricordiamo, vale circa 850 milioni di euro a Trento e circa 920 milioni di euro a Bolzano. Con un tasso del cosiddetto sommerso che si aggira attorno al 10%, atteso che l’evasione totale nel nostro Paese è di 90 miliardi di euro.

La FLP, alla luce delle mancate assunzioni su tutto il territorio nazionale, circa 4.000 funzionari su un organico totale di circa 29.000 dipendenti (tra queste le DD.PP. di Trento e Bolzano) che dovevano contribuire in modo sostanziale e non meno del 30% per ogni neoassunto all’incremento degli obiettivi programmatici per il 2024, ha chiesto al Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, la rimodulazione dei medesimi obiettivi in linea con quelli dell’anno 2023 e non in aumento! Visto che le nuove forze non sono arrivate e chissà quando arriveranno. Dopodiché, dovranno essere formate e quindi per quest’anno non potranno essere operative.

Per ultimo, ma non per ordine di importanza, alle criticità della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano, si aggiunge la scarsissima presenza del Direttore Egon Sanin che, da alcuni anni, esercita “Interim” con altri Uffici. Prima con la DP di Trento, adesso con la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ragion per cui, è sempre più difficile affrontare e risolvere i tantissimi problemi gestionali ed organizzativi di una complessa Agenzia come quella di Bolzano che, lo ripetiamo da molto tempo, ha bisogno di un Direttore in pianta stabile.

Per la FLP, le gravi carenze di organico nelle due Direzioni Provinciali e le criticità che emergono quotidianamente negli Uffici, non possono più essere tollerate. Per cui a breve, dopo aver consultato il personale, chiederemo ai rispettivi Direttori di esternalizzare alcuni servizi e funzioni in altre Direzioni Regionali.

G. Vetrone – C. Urgesi

Segreteria Regionale FLP