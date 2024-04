SEN. BIANCOFIORE * TRENTO – 25 APRILE: « EVENTO AL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA, LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA NON VANNO STRUMENTALIZZATE »

18.21 - martedì 23 aprile 2024

Evento S. Chiara 25 aprile, Biancofiore: libertà e democrazia non vanno strumentalizzate. “Mi rattrista vedere continue strumentalizzazioni sulla giornata del 25 aprile. Il 25 aprile 1945 l’Italia tornò libera e riprese a sperare dopo anni di guerra, oppressione, violenza . Questa non è la giornata per alzare barriere, bensì per rendere omaggio alla nostra bandiera e provare, oggi più che mai, un infinito amore per un’Italia che lo straniero aveva invaso trattando la popolazione civile con inaudita ferocia. È il giorno di tutti coloro che si riconoscono nei principi unitari e democratici e non deve lasciare spazio ad altre interpretazioni. Leggere dell’evento con “pasta antifascista” al Santa Chiara di Trento mi indigna: libertà e democrazia non si sovrappongono solo all’antifascismo.

Il fascismo è morto nel 1945, condannato dalla storia e dalla forza irrefrenabile della democrazia, della sovranità popolare. L’ANPI e l’ARCI non dimentichino che non tutti i partigiani si batterono per questi principi, talvolta replicando violenze gratuite drammaticamente descritte nel libro “il sangue dei vinti” di Pansa. Negli anni bui della guerra e dei regimi totalitari in tutta Europa a scorrere fu il sangue di tutti, anche, appunto, quello dei vinti e strumentalizzare il significato di questo anniversario tradisce la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà e tradisce l’unità nazionale. Le divergenze politiche non devono mettere in discussione, ancora oggi, i valori fondamentali che ci uniscono come esseri umani prima ancora che italiani.” Così la senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC, Coraggio Italia) – MAIE.

