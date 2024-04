CARABINIERI – CLES (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « UN ARRESTO, UN’ESPULSIONE E CINQUE PERSONE FERMATE CON DROGA »

17.54 - martedì 23 aprile 2024

Non sono bastati il sequestro di circa 9 kg. di droga e i conseguenti tre arresti effettuati dai Carabinieri di Cles la notte di Pasquetta. Negli ultimi 20 giorni, infatti, sono ben 5 le persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti: quattro segnalate all’Autorità prefettizia per uso personale ed una denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato complessivamente due panetti di hashish ed altri piccoli quantitativi di analoga sostanza stupefacente per un peso complessivo di ben oltre 40 grammi, più due spinelli, controllando tre persone a Cles ed una a Cavareno. Analogamente, la Stazione di Novella ha fermato nel territorio di Sanzeno un quinto giovane trovato anche lui in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

I controlli sono avvenuti tutti in orari pomeridiani e serali. L’attività di contrasto all’uso ed allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cles resta tra quelle prioritarie, unitamente all’azione di prevenzione e repressione dei reati predatori e, in particolare, dei furti in abitazione. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di perlustrazione, i militari del Nucleo Radiomobile hanno anche controllato un cittadino albanese non regolare nel territorio nazionale, per il quale è scattato un ordine di espulsione. Ai servizi preventivi si somma anche un arresto eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cles, che hanno condotto in carcere a Trento un 22enne magrebino colpito da un provvedimento di cattura, scaturito da una condanna definitiva a 3 anni e mezzo di reclusione per una rapina commessa nel 2022 a Brescia.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.