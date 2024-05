ING. VIGLIETTI – LETTERA APERTA AD ITEA E SINDACO ALA (TN): «ASFALTATURA PARCHEGGIO FABBRICATO VIA GIARO E NUOVA AREA CANI A S. MARTINO »

09.09 - domenica 5 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LETTERA APERTA

– AL SIG LUIGINO LORENZINI FACENTE FUNZIONE SINDACO DI ALA

– p.c. Itea S.p.A

Buongiorno,

Il giorno 26 0ttobre si è svolto, presso il municipio di Ala, un incontro con il sig. Luigino Lorenzini, facente funzioni Sindaco del Comune di Ala, per trattare due temi rilevanti per la cittadinanza: la creazione di una nuova area cani a S.Martino e l’asfaltatura del parcheggio antistante il fabbricato ITEA in Via Giaro dal numero civico 15 al 21.

Per il primo problema riguardante la nuova area cani sono state depositate, il giorno 12 ottobre 2023, circa 150 firme di cittadini alensi e i promotori dell’iniziativa hanno rappresentato al sindaco reggente che essa fosse necessaria, considerando l’alta densità canina nella zona. Nello stesso incontro ci fu comunicato che non era possibile realizzarlo nel luogo proposto nella petizione (nei giardini di Via San Valentino), ma l’amministrazione comunale l’avrebbe realizzato in via Volta, nei pressi della strada romana, in un’area di proprietà comunale. Finora non si è mosso nulla….

Il parcheggio antistante il suddetto fabbricato ITEA in Via Giaro è in gran parte di proprietà del Comune di Ala.

L’ing. Ezio Viglietti ha segnalato al facente funzione Sindaco che tale piazzale era permeato da buche della profondità di alcuni centimetri. Tale stato di fatto determinava un potenziale danno alle persone che circolavano in tale parcheggio. Nei giorni successivi il cantiere comunale è prontamente intervenuto, facendo una manutenzione approssimativa di tali buche. Infatti la metà di esse sono rimaste come erano all’origine.

Nel recente passato l’altro parcheggio dei fabbricati ITEA è stato asfaltato e rifatta la segnaletica orizzontale. Riteniamo urgente e improrogabile il rifacimento del piazzale e la sistemazione del deflusso delle acque piovane.

Tale stato di fatto genera un degrado della qualità della vita di centinaia di cittadini di S.Martino.

Inoltre la strada vicinale ubicata tra Via Largaiolli e Via Giaro, di proprietà privata ma ad uso pubblico versa in pessime condizioni e con vistose buche. Per le strade vicinali ad uso pubblico, il Comune di Ala può intervenire ed è obbligato a sostenere almeno in parte le spese di manutenzione in consorzio con i proprietari privati. Peraltro la parte terminale della suddetta strada è di proprietà comunale ed è invasa anche da arbusti di vario genere che rendono difficoltoso il passaggio dei pedoni.

.

Attendiamo fiduciosi una risposta precisa sull’inizio dei lavori di tali interventi.

Ing. Ezio Paolo Viglietti – residente ad Ala a S. Martino

Allegato n.1