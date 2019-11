PAT * SICUREZZA: FUGATTI, « RINGRAZIO LE FORZE DELL’ORDINE CHE IERI HANNO CONDOTTO A TRENTO ALCUNE OPERAZIONI MIRATE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI »

Controlli a Trento, Fugatti ringrazia le forze dell’ordine. “Grazie al Questore e alle forze di Polizia, della Guardia di finanza e dei Carabinieri che ieri hanno condotto a Trento alcune operazioni mirate di contrasto allo spaccio di stupefacenti e al degrado, soprattutto nelle zone della Portèla e nel quartiere di Cristo Re, anche di fronte ad una sala giochi.

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa settimanale che segue la riunione della Giunta provinciale.

“Abbiamo più volte ribadito il deciso impegno che vogliamo assicurare nella lotta alla droga. In coerenza con questo, lunedì scorso – ha aggiunto Fugatti- si è riunito il comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza in cui avevamo chiesto una forte presenza di controlli mirati. L’operazione di ieri va in questa direzione e segna la collaborazione della Provincia con le forze dell’ordine cui va il nostro plauso”.