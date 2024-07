SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * “MISS VALCANOVER“: «SUL PODIO FABIANA TRENTIN, 20ENNE DI TELVE DI SOPRA»

11.37 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dopo qualche anno di assenza, martedì 16 luglio la bellezza del Concorso Miss Italia è tornata ad essere protagonista in Valsugana, precisamente al Ristorante Pizzeria Valcanover con l’elezione della seconda ragazza che accederà alle finali regionali. Proprio qui nel 2017 vinse la sua prima sfilata Alice Rachele Arlanch, la bellissima ragazza di Vallarsa, diventata poi Miss Italia.

La sfilata per eleggere la più bella tra le ragazze in concorso, è iniziata alle 21.15 su un palco e passerella allestiti per l’occasione dalla Famiglia Valcanover, e ha visto sfilare ventuno candidate, tra i 17 e i 30 anni, tutte residenti in Trentino Alto Adige, che si sono a messe in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

Lo spettacolo, organizzato dalla Soleo Show e presentato da Sonia Leonardi , si è aperto con la comicità esilarante e coinvolgente di Lucio Gardin, noto comico Trentino, che ha anche intervallato le uscite delle sfilate con alcuni suoi pezzi divertenti, strappando al numerosissimo pubblico presente molti applausi.

Lo spettacolo è poi proseguito con la dinamica coreografia curata da Cristiana Bertelli, che ha visto ballare le candidate sul palco. Dando così l’occasione alle ragazze, anche senza esperienza, di vivere una giornata diversa, di fare amicizia e di uscire dalla loro confort zone. Un palco importante anche per chi di loro sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Sul palco è salito per un intervista un atleta internazionale molto conosciuto, Thomas Degasperi, pluricampione del mondo di sci nautico, con al suo attivo numerosi successi sportivi. Nato e cresciuto in Trentino, vive in Florida e l’estate torna in Trentino allo sci nautico di Caldonazzo dove insegna e si allena regolarmente.

Nel pomeriggio, dopo essersi cimentate nelle prove dello spettacolo, le ragazze sono state curate nel look dalla professionalità dello staff Framesi, nuovo brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia. Presenti i due saloni con il loro staff: il Salone Amor Style di Roberta Gasperi di Caldonazzo e il Salone Roby Style di Trento di Roberta Pedrotti.

La prima classificata, che ha staccato tutte le altre concorrenti con il massimo dei punteggio, con il titolo di Miss Valcanover è Fabiana Trentin. Eletta da una prestigiosa giuria preseduta dalla Vicesindaco Daniela Casagrande, si è aggiudicata oltre ai prodotti per i capelli offerti da Framesi, anche un bellissimo gioiello regalato dalla Gioielleria Piffer del Bren Center di Trento, per conto di Miluna. Fabiana è una bellissima ventenne di Telve di Sopra, studentessa universitaria di economia e ama praticare vari sport. Si è iscritta al concorso per mettersi in gioco e provare la carriera artistica.

Sul podio anche Miss Rocchetta Sofia Gaensbacher, una studentessa 19enne di Bolzano che ama imparare sempre cose nuove dalle culture di tutto il mondo. Il titolo di Miss Framesi se lo è aggiudicato Sofia Ischia, 19 anni di Arco, prossima studentessa universitaria e assistente bagnanti, con il sogno di diventare fisioterapista.

Quarta classificata Martina Moretti, 18 anni di Tenno, neo diplomata all’istituto tecnico turistico, e amante dell’atletica.

Ad aggiudicarsi il quinto posto sono a parimerito Laura Plotegher, 18 anni studentessa di Salorno, e Aurora Astro, anche lei 18 anni di Arco molto determinata vivere ogni giornata della sua vita al meglio.

Sesta classificata Ilenia Calza, studentessa 19enne di Cavedine, pallavolista professionista che ambisce a giocare a pallavolo in un livello sempre più importante. Il tour 2024 in Trentino-Alto Adige prevede i seguenti appuntamenti: prossimo appuntamento 19 luglio a Cles, 21 luglio a Sarnonico, 23 agosto al Bar alla Spiaggia Campolongo, 27 luglio a Pinzolo, 30 luglio a Canazei, 31 luglio ad Arco, 4 agosto a Spormaggiore, 7 agosto ad Andalo, 9 agosto a Fiera di Primiero, 13 agosto a San Leonardo in Passiria, 16 agosto a Folgaria. Il tour si concluderà con la finalissima domenica 18 agosto nella splendida Piazza Duomo di Bressanone, che ospiterà l’elezione di Miss Trentino-Alto Adige per l’ottavo anno consecutivo.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per l’ottavo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner della serata.

Per tutte le ragazze di età compresa tra i 17 e i 30 anni che volessero partecipare gratuitamente alle prossime sfilate di Miss Trentino Alto Adige possono inviare una mail a info@soleoshow.com oppure chiamare lo 0461.239111

Sarai invitata a partecipare ad una sfilata e potrai così vivere un’esperienza divertente e unica!