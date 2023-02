TRENTO UNITA – LEGA – FDI / COMUNE TRENTO * MARCELLO CARLI: « ATTENDIAMO LE DIMISSIONI DA OGNI RUOLO RICOPERTO IN QUOTA MINORANZA »

15.58 - mercoledì 22 febbraio 2023

Abbiamo appreso come il consigliere di minoranza Marcello Carli abbia tradito il mandato dell’elettorato e, smentendo sé stesso, quale alternativa al Sindaco Ianeselli, sia entrato in maggioranza.

A lui personalmente i nostri migliori auguri per una proficua collaborazione con la maggioranza contro la quale si era candidato a Sindaco. Attendiamo immediatamente le sue dimissioni da ogni ruolo ricoperto in quota minoranza, ossia la vice presidenza della commissione bilancio e gli altri incarichi consiliari, ricevuti in quanto rappresentante della minoranza.

In chiusura evidenziamo come lo stesso debba il suo seggio in Consiglio comunale alla formazione di Agire, al tempo governata dall’attuale consigliere provinciale Claudio Cia. La scelta di dividere la coalizione di centro destra, non è mai stata lungimirante.

I Capigruppo consiliari del centro-destra in Consiglio Comunale a Trento.

TRENTO UNITA – Andrea Merler

LEGA SALVINI PREMIER – Bruna Giuliani

FRATELLI D’ITALIA – Giuseppe Urbani