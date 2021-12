PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 5 DICEMBRE, 197 NUOVI CONTAGI / RICOVERI IN AUMENTO / ZERO I DECESSI »

19:22 - 5/12/2021

Coronavirus: aggiornamenti di domenica 5 dicembre 2021. 197 nuovi contagi, ricoveri in aumento. Zero i decessi.

Sono 197 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati su oltre 9.300 tamponi analizzati ieri. In crescita il numero dei pazienti ricoverati che raggiungono quota 67 (di cui 8 in rianimazione), frutto di 4 dimissioni e 13 nuovi ingressi in ospedale. Per quanto riguarda le guarigioni, aumentano di 174 unità e salgono a 49.677 da inizio pandemia.

Più nel dettaglio, dai dati del bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, emerge che 113 casi sono stati rilevati dal molecolare (su 1.101 test effettuati) e gli altri 84 con tampone antigienico (su 8.227 test effettuati). I molecolari poi confermano 191 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nessun decesso anche oggi, mentre tra i nuovi positivi, la maggior parte risulta asintomatico (110 casi) e il resto pauci-sintomatico, eccetto un ricoverato in alta intensità e 9 in media intensità. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la fascia 0-5 anni, ben 51 la fascia 40-59 anni e 43 tra i 19 e 39 anni. In tutte le fasce d’età c’è almeno un positivo.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamattina sono arrivate a quota 880.024, delle quali 379.816 seconde dosi e 78.723 terze dosi.