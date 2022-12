CENTROSANTACHIARA.IT * CAPODANNO: « AL TEATRO SOCIALE (ORE 21.00) LO SPETTACOLO “BLU INFINITO“, IN PIAZZA DUOMO “LOVE GENERATION 90“ (22.30) »

15.07 - giovedì 22 dicembre 2022

Ultimo dell’anno tra danza, giochi di luce e musica anni ’90 con il Centro S. Chiara. L’ultima serata del 2022 partirà dal Teatro Sociale con la danza e i raggi laser di Blu Infinito (in replica anche l’1 gennaio) per spostarsi poi in Piazza Duomo con Love generation 90.

Sabato 31 dicembre 2022, ore 21, Teatro Sociale – “Blu Infinito”

Domenica 1 gennaio 2023, ore 18, Teatro Sociale – “Blu Infinito”

Sabato 31 dicembre 2022, dalle ore 22.30, Piazza Duomo – “Love generation ‘90”

Per l’ultima notte dell’anno, il Centro Servizi Culturali S. Chiara propone al pubblico trentino un ricco programma per salutare l’arrivo dell’anno nuovo tra danza, musica e tanto divertimento. Una serata speciale che prenderà il via alle ore 21 dal Teatro Sociale di Trento con Blu Infinito, uno spettacolo capace di unire danza, arte, acrobazia e giochi di luce, proposto dalla eVolution dance theater. A seguire, a partire dalle ore 22.30, il divertimento si sposterà in piazza Duomo con Love Generation ’90, l’evento musicale (a ingresso libero) voluto dal Comune di Trento e organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con Radio Italia Anni ’60.

Blu Infinito

eVolution dance theater, compagnia fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, capace di riunire danza, arte, acrobazia, magia e illusione, è pronta ancora una volta a trasportare il pubblico nel Blu Infinito, un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione. L’acqua scorre, danza, fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito. Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. I coralli si accendono di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie dell’acqua. I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un artista. Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero.

Caratteristica principale di Blu Infinito è la commistione perfetta di discipline diverse che crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di eVolution dance theater. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sociale di Trento per l’ultima sera dell’anno (ore 21) e verrà proposto in replica anche il giorno seguente, domenica 1 gennaio alle ore 18.

Love generation 90

A partire dalle ore 22.30, la festa si trasferirà in Piazza Duomo per attendere l’arrivo del 2023 accompagnati dalle sonorità anni ’90 con Love Generation 90, l’evento musicale voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato dal Centro S. Chiara in collaborazione con Radio Italia Anni ’60.

Love Generation 90 è un appuntamento per grandi e bambini ad ingresso libero, accompagnato dalla musica di due Dj (AgoDj e Des3ett) professionisti nel mondo dello spettacolo e con pubblicazioni internazionali con milioni di ascolti e più di 200,000 ascoltatori mensili.

Love generation 90 è uno spettacolo fatto di continui effetti scenici, quali geyser co2, coriandoli, fiamme e spettacoli pirotecnici, mascotte e l’apporto di cinque ballerini e animatori professionisti con cambi d’abito sempre a tema. Un viaggio musicale attraverso il mondo della musica anni ‘90, dalla dance ai cartoni animati, alle sigle TV, fino ad arrivare alla parte pop internazionale di oggi. A completare lo show ci saranno inoltre proiezioni video create live da un Vjay professionista e che saranno costantemente parte integrante. Uno spettacolo unico che saprà regalare emozioni e trasmettere energia.

Info biglietti

L’evento in piazza Duomo Love generation 90 è gratuito, mentre per lo spettacolo Blu Infinito (31 dicembre e 1 gennaio), biglietti acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Foto: Rolando Paolo Guerzoni