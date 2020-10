ISTITUTO DEMOPOLIS * CORONAVIRUS: « LA PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI PER IL COVID è CRESCIUTA DI 30 PUNTI NELL’ULTIMO MESE, RAGGIUNGENDO OGGI IL 76% »

Indagine dell’Istituto Demopolis: cresce la preoccupazione degli italiani per la seconda ondata del Covid-19.

L’opinione pubblica, in larga maggioranza, ritiene opportune le nuove misure decise dal Governo Conte, ma un ampio segmento di italiani, intervistati da Demopolis, pensa che si tratti di interventi settoriali e troppo timidi di fronte all’esigenza di frenare la curva dei contagi.

In breve

Con l’aumento dei contagi, tornano a crescere i timori degli italiani per la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese: il dato emerge dal trend rilevato dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Dopo una netta flessione nella stagione estiva dal 67% di giugno sino al 46% di inizio settembre, la preoccupazione dei cittadini per il Covid è cresciuta di 30 punti nell’ultimo mese, raggiungendo oggi il 76%, non lontana dai dati di primavera.

L’opinione pubblica ha condiviso in larga maggioranza la recente scelta che obbliga all’uso delle mascherine anche all’aperto. Favorevole all’uso in tutte le circostanze si dichiara il 60% dei cittadini intervistati da Demopolis per il programma Otto e Mezzo, mentre il 33% ne condivide l’uso, eccetto i casi in cui si è da soli. Contraria all’uso delle mascherine è una minoranza, appena il 7% degli italiani.

“L’aumento esponenziale del virus negli ultimi giorni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – sembra dovuto ad una minore osservazione delle misure di prevenzione, allentate progressivamente durante l’estate”.

Intanto il Governo Conte ha varato l’ultimo dpcm con il quale sono state decise ulteriori limitazioni per il contenimento del Coronavirus.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha chiesto in merito l’opinione degli italiani: la maggioranza assoluta, il 51%, valuta le nuove misure utili e opportune.

Il 25%, un ampio segmento di cittadini intervistati da Demopolis, le valute necessarie, ritenendo però che si tratti di interventi settoriali e troppo timidi di fronte all’esigenza di frenare la curva dei contagi. Poco meno di un quarto considera invece le nuove limitazioni inutili ed inopportune.