OSSANNA (PATT) – INTERROGAZIONE: « ITEA E RATEIZZAZIONI, QUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA HA ATTUALMENTE LA SOCIETÀ? »

15.33 - giovedì 18 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In questi giorni, leggiamo sui quotidiani le difficoltà degli inquilini ITEA ad affrontare i canoni e le spese condominiali aumentate a dismisura per i noti au-menti del costo dell’energia, gas ed elettricità.

È recentissima la notizia che la giunta provinciale sta facendo delle valutazioni volte alla rateizzazione su 48 mesi dei canoni insoluti.

Pare tuttavia che ITEA, attraverso le dichiarazioni della sua Presidente, non abbia la possibilità di attuare tale misura per carenza di disponibilità finanziaria.

In passato ITEA ha apportato autonomamente modifiche dei tempi per la rateizzazione in base alle difficoltà che avanzavano o venivano meno, facendo utilizzo delle risorse interne; l’ultima modifica in tal senso è stata nel marzo del 2018.

Da questi presupposti nasce l’interesse di capire quale sia la reale dotazione di ITEA al fine di poter affrontare la dilazione ventilata e se questa possa essere sufficiente alla copertura delle mancate entrate dovute al provvedimento volto a favorire tutti gli inquilini, oppure se sia necessario un intervento di integrazione dei fondi da parte della Provincia per adempiere a tale provvedimento.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente e la Giunta Provinciale per sapere:

1. quale sia la dotazione e disponibilità finanziaria attuale di ITEA;

2. se serve una delibera di Giunta per modificare i tempi di rateizzazione.

Cons. Lorenzo Ossanna