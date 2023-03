SCUOLA – INSEGNANTI INFANZIA * DDL 0/6 – PROVINCIA TRENTO: « PERCHÉ NOI LAVORATRICI NON SIAMO STATE INTERPELLATE? IL MODO È QUELLO DEL CONTENTINO, NON QUELLO DEL CONFRONTO »

15.43 - mercoledì 1 marzo 2023

Proposta di legge 135, un salto nel vuoto. L’8 marzo, data significativa nella sua accezione più profonda, andrà in aula il DDL 0/6. Ecco, con questo ennesimo attacco alla Scuola dell’infanzia la maggioranza intende ricordare le donne, le insegnanti le mamme. La politica mette sotto i piedi l’autonomia, chi nella scuola lavora, gli esperti, gli organi rappresentativi… Oggi tocca alla scuola dell’infanzia, ma domani toccherà ad altri.

“…Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare…” B. Brecht.

La V Commissione ha fatto passare, con 4 voti favorevoli su 7, il DdL 135 che istituisce nuovi servizi integrati 0-6.

Cosa non va in tutto ciò? Perché le insegnanti, e non solo, sono così contrariate da opporsi in tutti i modi possibili?

Sappiamo che esiste una normativa (L.107/2015 e D.Lgs 56/2017), rispetto alla quale però, il Trentino ha quell’autonomia che gli consente anche la libertà di non promuovere una legge. Non significa abdicare ad un compito, bensì salvaguardare l’eccellenza già in essere. Nel programma elettorale con il quale questa maggioranza si è presentata agli elettori non vi è traccia alcuna di voler stravolgere la scuola dell’infanzia in nome di una legge nazionale 0/6 e nemmeno di voler apporre pesanti cambiamenti al calendario scolastico. In merito a quest’ultimo punto, in risposta ad una interrogazione del Consigliere Leonardi, l’assessore Bisesti si era dichiarato nettamente contrario avvalendosi di precise e competenti dichiarazioni pedagogiche e istituzionali. Ci pare di leggere in questa azione un certo personalismo da parte di chi persegue ostinatamente questo DDL che non ha visto coinvolta la Scuola dell’infanzia, quasi fosse il risultato di una cricca della carboneria.

Non sono stati fatti né passi seri per far conoscere come il resto d’Italia e l’Europa si muove, né come si può interpretare la nostra autonomia. Con questo decreto si intende introdurre profondi cambiamenti nella scuola dell’infanzia, nell’impianto da 0 a 6 anni, con una modalità impositiva. Non sono state coinvolte le insegnanti, non le educatrici di nido, non pedagogisti e tecnici del settore, non l’organo rappresentativo di tutti (genitori compresi) quale il Consiglio Educativo Provinciale. Come può avere buon esito un’operazione che non si comprende, che innesca contrapposizioni scuola-non scuola, che dice di andare incontro alle famiglie, scambiando forse quattro soldi per una scarsa qualità duratura. Bisognerebbe andare incontro alle famiglie permettendo di essere loro i principali attori della crescita dei figli, offrendo loro gli strumenti sociali/economici/ il tempo giusto per essere genitori!

Si introducono nuovi servizi per bambini da 0 a 6 anni, senza fornire la cornice entro la quale essi dovranno stare: sarà una giungla o saremo alla mercé delle bizze della in-competenza di ogni Giunta Provinciale?

Perché noi lavoratrici non siamo state interpellate? Il modo è quello del contentino, non quello del confronto. Siamo in svendita? Non sappiamo più fare scuola? La qualità della scuola viene lasciata ora alla buona volontà delle singole insegnanti: vi immaginate cosa potrebbe succedere se anche la buona volontà venisse annullata? I principi di qualità che sono una bussola a livello nazionale ed internazionale non fanno per il Trentino? Si maschera come intervento a favore delle famiglie ciò che diventa un disfare l’esistente e non prestare attenzione alla qualità. E dire che anche molte delle nuove strutture per i nidi d’infanzia 0-3, finanziate dal PNRR, sono state approvate e sono logisticamente lontane dalle scuole dell’infanzia: il contrario di ciò che serve all’infanzia e alle famiglie! Presi in giro noi e la nostra Autonomia! Viene portata avanti una legge come se dovesse esprimere i principi pedagogici ed è però mancante di quella cornice che permetterà poi di funzionare senza interpretazioni fantasiose.

Chi opera nella scuola è disponibile al confronto e rigetta questo DDL!

