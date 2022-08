FBK * “WEBVALLEY 2022 INTERNATIONAL“: « EVENTO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA ESTIVA, L’APPUNTAMENTO IN LINGUA INGLESE SARÀ TRASMESSO IN STREAMING (5/8 ORE 16.30) »

07.07 - venerdì 05 agosto 2022

É in programma venerdì 5 agosto dalle 16.30 alle 18.30 l’evento conclusivo di WebValley 2022 International, il camp estivo in data science organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler per studentesse e studenti al quarto anno della scuola superiore.

La presentazione finale, in lingua inglese, sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della FBK. Per partecipare in presenza, presso l’Aula Grande della Fondazione Bruno Kessler, in via S. Croce, 77 a Trento, è necessaria la prenotazione su EVENTBRITE.

Dopo due anni di conduzione online, l’edizione di quest’anno è tornata in presenza, ospitata presso l’Istituto Artigianelli di Trento per tre settimane, dal 17 luglio. La squadra internazionale di ragazze e ragazzi formata da 20 partecipanti provenienti da Italia (Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio), Norvegia, Israele, Australia, Brasile e Stati Unitisi si è dedicata all’applicazione di strumenti di data science e intelligenza artificiale per l’analisi avanzata dei dati generati dai sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria.

I partecipanti hanno potuto lavorare con i dati storici dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della PAT (APPA), e con quelli più recenti raccolti dai sensori innovativi sviluppati nei laboratori FBK. Nel corso delle tre settimane di lavoro il team è stato guidato dai ricercatori dei centri “Sensors & Devices” (unità MNF) e “Digital Health & Wellbeing” (unità di Data Science for Health) della FBK.

Ad accompagnare i partecipanti anche i ricercatori dell’Università di Trento e di Ferrara, della University of Bristol, ed esperti internazionali nel settore del monitoraggio della qualità dell’aria del laboratorio di Francesca Dominici della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

L’edizione 2022 è stata parzialmente sponsorizzata dal progetto europeo IPCEI Microelectronics come azione di spillover, nell’ottica di avvicinare le nuove generazioni alle micro e nano-tecnologie.

Grazie alla partecipazione di alcuni docenti dell’Istituto Artigianelli, al progetto sono state applicate metodologie didattiche e di design thinking, legate anche al mondo dell’innovazione. Inoltre, uno spazio è stato riservato alla comunicazione scientifica grazie a un modulo didattico a cura dell’Associazione Arditodesìo di Trento. Come ormai da qualche anno, la scuola è stata accompagnata anche da un vero e proprio Communication Office, formato da studenti del TAG Artigianelli.