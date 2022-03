LEGA TRENTINO – CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO * TRENTO – SICUREZZA: ON. LOSS, « DEGRADO ALLA PORTELA, CHIESTO UN INCONTRO CON IL SINDACO PER APPROFONDIRE LA SITUAZIONE »

16.48 - martedì 1 marzo 2022

Sul degrado alla Portela la Circoscrizione convoca il Sindaco. Nella serata di consiglio del 28 febbraio, la Circoscrizione Centro storico – Piedicastello ha approvato un documento proposto dal gruppo Lega Salvini Trentino che chiede un incontro del consiglio con il Sindaco affinché possa illustrare al consiglio la situazione relativa agli episodi di violenza che continuano ad accadere sul territorio della Circoscrizione e la visione per il futuro della sicurezza in città.

L’iniziativa partiva dagli episodi dello scorso 11 febbraio, quando nella zona di Piazza della Portela si sono verificati due episodi di violenza, con le caratteristiche della rissa degenerata in violenta aggressione e con il ferimento di una persona. Si tratta degli ennesimi avvenimenti e questo aggravamento sta ormai esasperando residenti ed esercenti della zona.

Il Sindaco ha nel suo ruolo le competenze in materia di sicurezza ed ordine pubblico ed in merito a ciò aveva già incontrato la Commissione Innovazione, sport e vivibilità urbana nell’aprile 2021, illustrando le iniziative previste dal programma di mandato.

Nel dibattito in consiglio, ricordando anche il recentissimo episodio di tentato furto ed aggressione a danno di un esercente della zona, i consiglieri dei vari schieramenti hanno concordato sul fatto che la popolazione abbia urgente bisogno di avere risposta da parte dell’amministrazione comunale che porti ad una risoluzione concreta e definitiva di questi episodi, che sono purtroppo frequenti da troppi anni.

Il consiglio ha così approvato, con il solo voto di astensione del PATT, la richiesta alla Giunta di organizzare un incontro del consiglio circoscrizionale con il Sindaco per approfondire la situazione e confrontarsi sui metodi da mettere in atto per riportare la pace e una buona qualità di vita in centro città.

*

Martina Loss

Capogruppo Lega

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello