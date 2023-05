LEONARDI (FI) * COORDINAMENTO REGIONALE PARTITO: “ RIBADITO IL SOSTEGNO A FUGATTI, ELENA SECHEI NUOVA VICE COORDINATRICE “

12.56 - giovedì 18 maggio 2023

Si è riunito ieri sera il coordinamento regionale Forza Italia presieduto dal consigliere Giorgio Leonardi.

Nel corso dell’incontro dopo aver affrontato alcune dinamiche interne, sono state assegnate nuove nomine tra cui quella di vice coordinatrice regionale Fi, Elena Sechei, già vice coordinatrice di Azzurro Donna, e quella di responsabile stampa e social network, Andrea Benoni.

Prosegue la campagna di tesseramento e l’organizzazione di gazebo e degli incontri su tutto il territorio provinciale in vista della campagna elettorale di ottobre.

Il coordinatore Leonardi ha annunciato che l’8 giugno si terrà in Regione una convention di Forza Italia, alla quale sarà presente il sen. Gasparri e un ministro forzista, sarà l’occasione per un confronto sulla politica nazionale e sulle decisioni prese dal governo nazionale e per illustrare l’intensa attività politico/amministrativa svolta da Forza Italia in Provincia di Trento e a livello regionale.

Il coordinamento ha fatto una analisi della situazione politica provinciale ed ha ribadito l’importanza di procedere nella continuità con la presente legislatura provinciale ritenendo che l’operato della Giunta e del Presidente Fugatti sia stato positivo, tenendo conto anche delle difficoltà straordinarie che questa giunta ha dovuto affrontare: vaia, pandemia, caro energia. E’ quindi stato ribadito, da parte del coordinamento regionale, il pieno e leale sostegno al presidente Fugatti.