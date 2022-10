PAT * COMUNE DI LIVO: « NUOVO CENTRO MULTISERVIZI, CONCESSO UN CONTRIBUTO DI 171 MILA EURO »

10.30 - sabato 01 ottobre 2022

Contributo concesso al Comune di Livo per il nuovo centro multiservizi. Un contributo di 171.000 euro al Comune di Livo: lo ha concesso la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, per l’intervento “Realizzazione nuovo multiservizi presso ex scuola elementare di Varollo”. Il contributo concesso è pari al 95% della spesa ammessa. L’erogazione avverrà tramite Cassa del Trentino.

Il progetto per cui il Comune di Livo ha ottenuto il finanziamento prevede il recupero di una parte di un edificio situato nella frazione di Varollo già adibito a scuola elementare – ora trasferita a Livo – per destinarlo a nuovo centro multiservizi. Attualmente l’unico negozio presente nella frazione è ospitato in un altro immobile, sempre di proprietà del Comune, bisognoso di un radicale intervento di ristrutturazione.

L’amministrazione comunale che ha richiesto il finanziamento ritiene importante mantenere nella frazione un punto vendita multiservizi, tenuto conto della viabilità esistente, dell’assenza di trasporti pubblici urbani e dell’età media della popolazione. Dall’intervento si attendono dunque risvolti positivi per il tessuto economico e sociale del territorio.