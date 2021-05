PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 18 MAGGIO, ZERO DECESSI / 36 NUOVI CONTAGI / 245.572 VACCINAZIONI / 113 NUOVI GUARITI »

Coronavirus: dal bollettino di martedì 18 maggio 2021.Zero decessi, 36 nuovi contagi, 245.572 vaccinazioni, 113 nuovi guariti.

Oggi il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari fortunatamente non riporta alcun decesso da Covid-19 in Trentino ed anche i dati sui contagi appaiono confortanti: 12 nuovi casi positivi al molecolare e 24 all’antigenico. I molecolari hanno confermato inoltre 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul fronte delle vaccinazioni si sono superate le 245.000 somministrazioni.

Nel dettaglio, i nuovi contagi fra bambini e ragazzi sono 6, la maggior parte dei casi (5) di età compresa fra i 6 ed i 10 anni; c’è anche un caso in fascia 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 82.

Nelle categorie più mature troviamo invece 4 contagiati fra i 60 ed i 69 anni ed altrettanti in fascia 70-79 anni (nessun contagio oggi fra gli ultra ottantenni).

Scendono a 60 intanto i pazienti covid ricoverati negli ospedali trentini: ieri ci sono stati 8 nuovi ingressi ma anche 10 dimissioni. Nei reparti di rianimazione sono curate ad oggi 14 persone.

Sul fronte tamponi, ieri sono stati analizzati 802 molecolari (tutti all’Ospedale Santa Chiara) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.003.

Il bollettino poi riporta 113 nuove guarigioni, mentre le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 245.572 (di cui 51.926 seconde dosi). Le cifre relative alle somministrazioni per fasce d’età sono le seguenti: a cittadini Over 80 sono

state somministrate 59.784 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 47.958 dosi e tra i 60-69 anni 51.032 dosi.