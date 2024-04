ON. URZÌ (FDI) * AUTONOMIA: « ORMAI L’OPPOSIZIONE NON HA PIÙ LIMITI, DÀ I NUMERI E RISCRIVE I REGOLAMENTI »

18.09 - mercoledì 24 aprile 2024

“Ormai l’opposizione non ha più limiti: dà i numeri e riscrive i regolamenti. In I Commissione è stata fatta una ricostruzione fantasiosa di quanto accaduto perché i numeri che il Movimento 5 Stelle e il Pd hanno dichiarato agli organi di stampa sono solo falsità in quanto noi di Fratelli d’Italia c’eravamo tutti e dunque, essendo 8 rappresentanti del partito, i numeri comunicati sono errati. In secondo luogo, e mi preme sottolinearlo, la proclamazione del voto non spetta al segretario bensì al presidente che non ha avuto il tempo di effettuarla. Siamo stanchi di un’opposizione che ormai si spinge fino alla mistificazione della realtà dichiarando numeri di fantasia e certificando votazioni mai esistite”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali Alessandro Urzì.