AVV. CANESTRINI * CONDANNA CORTE CONTI – REPLICA AL SINDACO VALDUGA: « NON È POSSIBILE INVOCARE L’AUTONOMIA, EVENTUALI REATI -SPECIE SE DOLOSI- SONO NORMATI DAL CODICE PENALE» (VIDEOMESSAGGIO)

In un video messaggio registrato stamane a poche ore dal termine della seduta consiliare di ieri, la consigliera di Rinascita Rovereto (Tn), Gloria Canestrini, precisa la natura del suo intervento.

Infatti dalle notizie di stampa (quotidiano l’Adige) emergere oggi che non sono state chieste le dimissioni del sindaco Francesco Valduga.

“Io in realtà ho proprio chiesto le dimissioni” precisa Canestrini che ha dato lettura integrale della domanda di attualità che è stata ieri presentata in Consiglio comunale a Rovereto.

Nel video l’avvocato Canestrini valuta insufficienti le prime risposte fornite dal sindaco Francesco Valduga, in aula.

Tra le altre cose -conclude la Canestrini- non è possibile invocare l’autonomia in casi come questi, giacché eventuali reati, specie se di natura dolosa, sono normati dal Codice Penale, non certo da normative locali”.