FDI – TRENTINO * COALIZIONE: « CONFERMATO L’INCONTRO DI DOMENICA POMERIGGIO, UNA MERENDA TRA I RAPPRESENTANTI ALL’ALTERNATIVA AL CENTROSINISTRA »

Confermato l’incontro di domenica pomeriggio, una merenda tra i rappresentanti dell’area alternativa al centro sinistra sui programmi per il prossimo quinquennio in provincia di Trento.

Ferme le rispettabili posizioni di tutte le parti politiche sulle candidature a presidente il tema sarà fuori dal tavolo non vedendo la partecipazione dei candidati presidenti.

Semplicemente, ritiene il commissario provinciale di Fratelli d’Italia del Trentino Alessandro Urzì, c’è un interesse in questa fase anche e soprattutto a fare incontrare le liste e a fare discutere i partiti di prospettive progettuali e dell’idea stessa per il Trentino che per Fratelli d’Italia.

Una iniziativa proposta con la certezza che gli avversari sono a sinistra e che sia il modello Valduga il primo rischio che il Trentino debba scongiurare.

La segreteria del Commissario provinciale FdI del Trentino