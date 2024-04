DORFMANN * UE – REGOLAMENTO SEMENTI: « PIÙ CERTEZZA GIURIDICA ED ECCEZIONI PER LE VARIETÀ TRADIZIONALI »

18.02 - mercoledì 24 aprile 2024

Dopo un intenso dibattito, il Parlamento europeo ha approvato questo pomeriggio il nuovo regolamento relativo alle sementi. “È stato un lungo processo, anche perché ho fatto tutto il possibile per garantire che le varietà tradizionali di sementi possano essere commercializzate a livello locale. Non è giusto che chi vuole propagare varietà antiche o autoctone debba operare in una zona grigia dal punto di vista legale”, spiega Herbert Dorfmann, europarlamentare sudtirolese e relatore del nuovo regolamento in Parlamento europeo.

Anche gli agricoltori sudtirolesi si dichiarano soddisfatti delle nuove norme. Antonia Egger, Presidente dell’Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi, afferma: “Abbiamo chiesto una soluzione adeguata per i nostri agricoltori che desiderano conservare le loro sementi. Questa è possibile solo se i nostri conservatori locali possono distribuire le loro sementi. Siamo quindi felici che il nuovo regolamento lo permetta. È un enorme passo avanti per la diversità delle colture”.

Il nuovo regolamento UE sulle sementi è una “armonizzazione e ridefinizione del quadro giuridico attuale”, come la definisce Dorfmann. Non meno di dieci regolamenti esistenti sono stati infatti integrati nel nuovo testo. Inoltre, la riorganizzazione ha anche offerto l’opportunità di ridisegnare alcune norme. “L’obiettivo principale era garantire che gli agricoltori che acquistano semi, talee o giovani piante possano essere certi di coltivare effettivamente ciò che è riportato sull’etichetta”, spiega l’europarlamentare. Per raggiungere questo obiettivo, il nuovo regolamento richiede la certificazione delle sementi commercializzate. “È un’ulteriore protezione per gli agricoltori, che possono così essere sicuri di seminare o piantare i semi giusti”, aggiunge Dorfmann.

L’europarlamentare sudtirolese accoglie positivamente l’obbligo di certificazione per le sementi commerciali, ma si è espresso a favore di esenzioni per gli agricoltori che coltivano vecchie varietà su piccola scala, propagano varietà locali e promuovono nuove varietà tramite l’incrocio con quelle antiche. “Per loro, la certificazione è superflua, poiché il mercato è locale e i clienti sanno cosa stanno acquistando fin dall’inizio”, afferma Dorfmann. Queste esenzioni sono importanti anche per Antonia Egger: “Spero che offrano più spazio alla propagazione delle varietà locali. Sono soddisfatta che il nuovo regolamento offra agli agricoltori soluzioni praticabili a livello locale”.

Oltre a ciò, il nuovo regolamento sulle sementi garantisce una maggiore certezza giuridica. “Farà in modo che coloro che si battono per la biodiversità siano protetti legalmente e non debbano più affrontare ostacoli burocratici”, dichiara l’europarlamentare. Su sua iniziativa, il regolamento esplicita lo scambio di sementi tra agricoltori e protegge le attività di tutte quelle organizzazioni impegnate nella conservazione della diversità delle varietà e delle specie. “Le eccezioni che abbiamo previsto salvaguardano la preservazione delle vecchie varietà e riconoscono il contributo dei selezionatori locali alla biodiversità”, argomenta Dorfmann.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, è ora necessario raggiungere un accordo con gli stati membri. “Se sarò ancora europarlamentare nella prossima legislatura, lavorerò come relatore e quindi come negoziatore responsabile per garantire che la decisione di oggi venga portata avanti nella sua forma attuale nei negoziati con il Consiglio dell’Unione europea”, conclude Dorfmann.

