ON. URZÌ (FDI) * ALTO ADIGE: « NESSUNO SPAZIO AI SECESSIONISTI, IL VICE-MINISTRO CIRIELLI HA RISPOSTO ALLA MIA INTERROGAZIONE »

ALTO ADIGE, URZÌ (FdI): AFFARI ESTERI RISPONDE ALLA MIA INTERROGAZIONE, NESSUNO SPAZIO AI SECESSIONISTI.

“L’onorabilità dell’ambasciata italiana a Vienna non si discute, così come non si discute il lavoro di tutta la rappresentanza diplomatica impegnata nelle relazioni tra l’Austria e il nostro Paese. È questo il senso della risposta scritta a una mia interrogazione di marzo rivolta al Ministro degli Affari Esteri Tajani e a cui ha risposto ieri il vice-Ministro Edmondo Cirielli.

Nel quesito facevo riferimento a una vergognosa campagna di delegittimazione del nostro corpo diplomatico a Vienna, reo -secondo il Suedtiroler Freiheit- di essersi ‘intromesso’ negli affari dell’Alto Adige per aver semplicemente mediato tra la rappresentanza dell’ufficio di presidenza della Provincia di Bolzano in visita istituzionale a marzo in Austria e le autorità locali. Praticamente i nostri funzionari sarebbero stati ‘colpevoli’ di aver fatto egregiamente il loro lavoro.

Propio in queste settimane, il partito secessionista sopra menzionato, sta facendo pressione per richiedere unilateralmente la concessione della cittadinanza austriaca ai residenti di sola lingua tedesca in Alto Adige: ecco l’ennesima dimostrazione di quanto sia inimmaginabile ogni collaborazione di governo provinciale in Alto Adige, ventilato nelle scorse ore proprio da Stf, al fine di inserirsi maldestramente e strumentalmente nella trattativa usando un tema che non attiene in alcun modo alle prerogative della Provincia.

Fratelli d’Italia non accetta provocazioni da parte dei secessionisti, siamo impegnati a costruire un governo per la crescita della Provincia di Bolzano e ricordiamo a tutti -anche grazie alle parole del viceministro Cirielli- che abbiamo sempre rispettato, e intendiamo continuare a farlo, l’autonomia e la storia dell’Alto Adige”. Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige.