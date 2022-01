ROSSI (AZIONE) * LUPI: « IL PRESIDENTE FUGATTI RICORDI CHE LA LEGGE ESISTE ED È STATA VALIDATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, LA NORMATIVA È BREVE (E LA ALLEGO) »

13:50 - 17/01/2022

Solo per ricordare a tutti e anche al Presidente che questa Legge esiste ,ma che si fa finta che non ci sia. È stata anche validata dalla Corte Costituzionale.

È anche molto breve e non si fa fatica a capirla.

In questi tre anni si dovevano creare le condizioni per applicarla. Troppo semplice dire che Roma deve risolvere il problema.

Quando Fugatti era consigliere sparava a zero con chi governava allora, ma ricordo che questa Legge allora non c’era.

Oggi che esiste lui la ignora.

Ugo Rossi

Ps: Preciso ovviamente che la Legge si può e si deve applicare assicurando la preservazione della specie protetta.