RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA ” * TRA GLI OSPITI: « PIERPAOLO SILERI – ALESSANDRO DI BATTISTA – ANDREA ROMANO – NUNZIA DE GIROLAMO »

Questa sera, domenica 10 ottobre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Controcorrente”, Veronica Gentili commenterà insieme, a Maurizio Lupi e Luigi Marattin, le tensioni di ieri che si sono scatenate nel centro di Roma in una vera e propria escalation di violenza che ha portato all’arresto di 12 persone. Tra di loro anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova. Il deputato Pd Emanuele Fiano ha già affermato come il partito presenterà una mozione urgente alla Camera per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti.

Si parlerà anche di green pass in vista del 15 ottobre, della campagna vaccinale che sta proseguendo molto bene e della ripresa economica del paese.

Tra gli ospiti anche: Antonio Padellaro, Alessandro Giuli e Alessandro Plateroti.

A seguire alle ore 21.20, a “Controcorrente – Prima serata”, Veronica Gentili commenterà con Flavio Briatore e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri il tema green pass e riapertura delle discoteche. Con gli altri ospiti in studio, tra cui Nunzia De Girolamo e Andrea Romano (Pd), si affronterà anche il tema del reddito di cittadinanza.

A seguire, Veronica Gentili intervisterà Alessandro Di Battista, ormai fuori dal M5s, con il quale analizzerà le criticità e le difficoltà del movimento, soprattutto alla luce degli esiti delle recenti elezioni amministrative.

Con Guido Crosetto (FdI), focus sulle inchieste che hanno investito il centrodestra, con Fratelli d’Italia e Carroccio finiti nel tritacarne mediatico per via dei casi Carlo Fidanza e Luca Morisi.

Si parlerà anche di covid e di cure domiciliari, con le teorie molto discusse del dottor Mauro Rango e quelle più tradizionali della dottoressa Stefania Salmaso e del virologo Fabrizio Pregliasco.

Tra gli ospiti della prima serata anche: Vauro, Mario Giordano, Maurizio Belpietro, Mauro Rango, Stefania Salmaso, Fabrizio Pregliesco, Alessandro Meluzzi e Piero Sansonetti.

