ON. AMBROSI (FDI) * LAVORO E SICUREZZA: « ONORE E GRANDE RESPONSABILITÀ ESSERE NELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA »

17.36 - mercoledì 21 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Considero un onore e una grande responsabilità essere chiamata a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Nostro compito sarà, tra gli altri, approfondire la conoscenza delle cause e della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori che provengono dall’estero, nonché le misure adottate per la protezione degli stessi nei casi di esposizione a rischi di infortunio, ad agire sull’efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni, valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia e invalidità e infortunio sul lavoro; analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito della intermediazione di manodopera.

Potremo procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell’autorità giudiziaria: un compito delicatissimo ma assolutamente strategico per un progressivo e forte avanzamento civile delle nostre comunità”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia