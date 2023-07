ON. FERRARI (PD) * INDAGINE NAZIONALE COVID: « VIETATA NELLE REGIONI, ANCHE IN TRENTINO LA GIUNTA FUGATTI HA IMPEDITO UNA COMMISSIONE D’INDAGINE »

18.35 - giovedì 6 luglio 2023

“Indagine nazionale Covid, VIETATA nelle REGIONI!” La maggioranza di centro destra del Parlamento italiano istituisce una commissione di indagine sul Covid, ma escludendo qualsiasi possibilità di valutare cosa sia successo nelle regioni.

Anche in Trentino, uno dei luoghi che più ha pagato il prezzo alla pandemia, la Giunta Fugatti ha impedito di fare una commissione di indagine provinciale, quando l’avevo chiesta nel gennaio 2021 come capogruppo del Pd, insieme ai colleghi di minoranza di Futura, Verdi , 5 stelle UPT e PATT.

La commissione indagherà il lavoro del governo Conte ma ha il divieto di analizzare le vicende e le scelte regionali. Il governo si è rifiutato di spiegare il perché. Eppure, la sanità in Italia è gestita dalle regioni (per lo più governate dal centro destra)!

Quel silenzio ha rivelato lo scopo: fare sciacallaggio politico verso i governi precedenti, a spregio dei tanti deceduti, anziché indagare per capire errori e debolezze del nostro sistema sanitario pubblico, per migliorare la risposta ai cittadini.

on. Sara Ferrari